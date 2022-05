DE HUUR IS TE DUUR SPREEKUUR

BNNVARA is tegen onterecht hogen huren en helpt je in de strijd! Veel mensen betalen meer huur dan wettelijk is toegestaan. Iedere maand verdwijnen honderdduizenden euro’s onrechtmatige huur in de zakken van verhuurders. Is een tent straks het enige betaalbare alternatief? Dat pikken we niet. Daarom start BNNVARA de campagne De Huur is te Duur. De campagne wordt afgetrapt met de camping De Huur is Te Duur in Rotterdam op 19 mei. Hiermee vragen we aandacht voor de misstanden op de huurmarkt. We helpen huurders met het checken van de maximale hoogte van hun huurprijs. Dat kan hier! En we leggen uit wat je eraan kan doen. Ook zetten we volop onze socialkanalen in om aandacht te geven aan dit probleem.