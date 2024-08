Wespentelling, jonge klimaatactivisten en overige onderwerpen

De wandelpad, roggelvink of de pronk-eekhoorn. Het zijn dieren die worden omschreven in het boek ‘evolutie en ontwerp’. Een verzameling van de meest vreemde wezens, die door de schijnbare willekeur van de evolutie zomaar hadden kunnen bestaan. Zegt de tekenaar. Verslaggever Pleun Aarts gaat langs in zijn atelier.

Op zoek naar oud veen

© Rob Buiter

Je zou denken dat in ons dichtgebouwde land – met sinds deze week 18 miljoen inwoners – wel zo’n beetje iedere centimeter van de ondergrond in kaart is gebracht. Maar niets is minder waar! Zelfs de Nederlandse bodem heeft nog geheimen. Zo is paleontoloog Dick Mol al jaren, naarstig op zoek naar stukjes bodem uit de periode tussen de laatste twee ijstijden. Welke planten groeiden er toen en waar voedden de ‘Hollandse’ bosolifanten en de nijlpaarden zich toen mee? Samen met onder andere geoloog Jeroen Schokker van TNO en met ecoloog Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam is Dick gaan boren in de bodem van de Noordoostpolder.

Erfgoedrassen

Wie heeft er nog wat oude zaden op zolder liggen? Dat was de oproep die onderzoekers van Wageningen Universiteit een paar weken geleden in onze uitzending deden. Zij zijn op zoek naar oude groentegewassen met bijzondere namen die in vroegere tijden door heel het land te vinden waren, maar nu verdwenen zijn. De reacties stroomden binnen. Verslaggever Pleun Aarts is bij de genenbank in Wageningen, waar net een nieuwe lading wordt binnengebracht.

Wespentelling

Je kunt in een half uur het huis stofzuigen, de krant lezen of bijvoorbeeld een taart bakken. Maar je kunt ook in 30 minuten in de wondere wereld van de wespen duiken! Tot en met zondag 25 augustus kan iedereen meedoen aan de derde Nationale Wespentelling. Verslaggever Gert Elbertsen krijgt van Regina Oors van de Nederlandse Entomologische Vereniging een mini-cursus wespen tellen. Kijk op deze site hoe je zelf mee kunt doen!

Jongeren voor het klimaat