Vogelspotten steeds populairder door corona en apps

Steeds meer Nederlanders trekken eropuit om vogels te kijken, en geven online door wat ze hebben gespot. Uit cijfers die het ANP opvroeg bij Waarneming.nl blijkt dat het aantal gespotte vogels is gestegen van 4,7 miljoen in 2019 tot 6,7 miljoen vorig jaar. Waarneming.nl is een website waarop natuurliefhebbers vogels en andere dieren die ze hebben gezien kunnen registreren.

Vooral in de coronajaren steeg het aantal vogelaars flink, maar ook in de jaren na de pandemie blijft vogelen populair. "In coronatijd was er weinig te doen en zochten veel mensen de natuur op, bijvoorbeeld om vogels te kijken", zegt Amadea Boneschansker van Vogelbescherming Nederland. "Ik kan me goed voorstellen dat vooral mensen die in de stad wonen met alle prikkels en drukte van dien, dit zijn blijven doen. We zien ook dat de groep mensen die interesse toont in vogels steeds diverser wordt, van verschillende leeftijden en met uiteenlopende achtergronden. Zij willen op hun eigen manier de natuur beleven, bijvoorbeeld geïnspireerd door podcasts als Vogelspotcast."