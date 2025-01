Vleermuisbeschermers niet overtuigd van DNA-onderzoek voor isolatie

Organisaties die opkomen voor vleermuizen, vinden het met de huidige kennis niet verantwoord om met een relatief eenvoudig DNA-onderzoek te bepalen of vleermuizen aanwezig zijn in een gebouw dat geïsoleerd moet worden. Sinds een ingrijpende uitspraak van de Raad van State staat de isolatiebranche te springen om methodes om op een betrouwbare én betaalbare manier te controleren of vleermuizen in bijvoorbeeld spouwmuren zitten. Zogeheten omgevings-DNA kan uitkomst bieden, maar de Zoogdiervereniging vindt het bewijs dat deze methode goed werkt nog te mager.

"De onderbouwing van de effectiviteit van deze methode is onvoldoende en vormt daarmee een risico voor vleermuizen en projecten", stelt de vereniging. Het Vleermuisvakberaad deelt die zorgen en ziet het plan ook nog niet zitten. De isolatiebranche, die in zwaar weer zit, kan juist niet wachten tot de overheid de methode toestaat. Daarbij worden met een sponsje monsters genomen rond gaten en kieren. In het lab kan dan worden vastgesteld of daar vleermuizen-DNA aanwezig is. Als dat niet zo is, kan het isolatiewerk beginnen.