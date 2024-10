Verontwaardiging over Michelinster voor Dolfinarium Harderwijk

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft een Michelinster gekregen als toeristische attractie. Michelin gaf de plek één ster, wat wil zeggen dat het park 'een bezoek waard is als je in de buurt bent.' Dierenrechtenorganisaties reageren verontwaardigd over op de toekenning. Die zou volgens hen bijdragen aan het promoten van dierenleed.

"Ongelofelijk dat Michelin een ster geeft aan het Dolfinarium als toeristische bezienswaardigheid", reageert directeur van World Animal Protection Dirk-Jan Verdonk. "Hiermee promoot Michelin dierenleed, want dat is simpelweg wat het inzetten van wilde dieren voor entertainment is. Volgens Michelin zijn juist de shows en het aaien van roggen in 'Europa's grootste zeezoogdierenpark' interessant. Michelin slaat hiermee de plank volledig mis. Zéker als je bedenkt dat Frankrijk als land het houden van dolfijnen in gevangenschap heeft verboden."