Stookolie, bladluizen, mieren en alle overige onderwerpen

De berichten over de achteruitgang van insecten zijn inmiddels – helaas – bekend: drie kwart van de biomassa aan vliegende insecten zijn we de afgelopen decennia kwijtgeraakt. Over de precieze oorzaken is veel minder bekend. Zo is recent pas duidelijk geworden dat veel van de insecten die het zwaar hebben, op de een of andere manier afhankelijk zijn van bladluizen als voedselbron. Promovendus Quiniver (spreek uit KWI-nie-ver) Tuinder, van de Stichting Bargerveen is daarom een onderzoek gestart naar bladluizen! Rob Buiter is met hem op pad op een landgoed op de Veluwe.