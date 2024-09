Stemmen op de Boom van het Jaar

Dertien bomen dingen mee naar het predicaat ‘Boom van het Jaar 2024’. Belangrijk bij deze verkiezing is het verhaal of de legende achter een bepaalde boom. Vanuit elk van de 12 provincies én vanaf Bonaire zijn er bomen ingezonden. Vorige week zondag besteedden we aandacht aan de inzending van Zuid-Holland, de Ginkgo biloba in de Hortus in Leiden. De 17-jarige scholier Teun Honsbeek heeft de ruim 200 jaar oude Ginkgo, ook wel bekend als Japanse notenboom, aangemeld omdat het volgens hem een boomsoort is die al vele miljoenen jaren bestaat, zelfs al in de tijd van de dinosauriërs, en al die tijd overleefd heeft: ‘een levend fossiel in de moderne tijd’.