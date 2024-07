Slag om de diepzee: wel of geen diepzeemijnbouw

De mineralen waar het om gaat zitten dus met name in mangaanknollen. Dat zijn ‘stenen’, vaak ter grootte van een aardappel, die in de loop van miljoenen jaren zijn gegroeid en die op kilometers diepte op de bodem van de oceaan liggen. Behalve heel veel mangaan zit er ook een beetje nikkel en kobalt in, mineralen die een grote rol kunnen spelen in de energietransitie. Bij de productie van moderne accu’s en andere elektronica zijn deze mineralen essentieel. Deze knollen worden dan ook niet voor niets ‘de truffels van de oceaan’ genoemd.