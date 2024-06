Red de parasiet

Lint- en rondwormen, teken en bloedzuigers zijn niet per se dieren waar je hart sneller van gaat kloppen. Dus om die te beschermen? Dat is niet het eerste waaraan je denkt. Maar, volgens wetenschappers is dat wel nodig. Als we dat niet doen gaat ons hele ecosysteem op de schop. Parasieten zijn namelijk erg nuttig.

Een parasiet is een organisme dat zich voedt aan – of in – een gastheer. Meestal zijn het organismen die voor de mens met het blote oog niet waarneembaar zijn. De meeste parasieten zijn nog onbekend: maar tien procent van alle parasieten is geïdentificeerd. Slechts vier procent van de tot nu toe bekende parasieten kan mensen infecteren.

Belangrijke rol

Parasieten zijn essentieel om ons ecosysteem draaiende te houden. Zo dienen ze als voedsel voor veel dieren, dragen ze bij aan de balans in de voedselketen en zorgen ze voor een rem op de groei van soorten zodat niet één soort gaat overheersen. Thijs Frenken, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), bestudeert parasieten. Als geen ander weet hij dat parasieten een belangrijke maar miskende rol in het voedselweb onderwater spelen. In Vroege Vogels vertelt Frenken dat parasitaire schimmels bij de voorspelde klimaatverandering, een nog belangrijkere rol gaan spelen. Deze organismen kunnen namelijk giftige of andere hinderlijke algenbloei in toom houden. Bovendien kunnen deze parasieten kleine waterdieren meer eten bezorgen. Frenken ziet parasieten dan ook niet als bad guys maar als good guys.

