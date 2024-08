Ransuil, zwarte specht of hop: ook deze vogels nemen een zandbad

Met het warme weer deze week denk je bij een bad natuurlijk meteen aan een verkoelende duik in het water. Maar veel vogels zien hun kans om juist lekker te badderen in het droge zand. Je hebt het gedrag misschien wel eens gezien bij mussen of kippen, maar het komt bij allerlei vogels voor. In deze compilatie zien we wel erg bijzondere badgasten! Met als hoogtepunt de inzending van Martijn Bunskoek. Hij reed na een nachtelijke kwartel(koningen) telling over een zandweg en zag daar drie ransuilen, waarvan hij er één wist te filmen. Maar ook beelden van de zwarte specht, het paartje patrijzen, de pauw, de veldleeuwerik en de hop zijn prachtig.