Van Londen naar Parijs surfen tegen plastic zwerfafval

Tinga hoopt na 19 dagen op 11 juli aan te komen in Parijs. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zal hem ontvangen. Tinga: “Met haar hulp organiseer ik een conferentie over statiegeld op de avond van mijn finish in Parijs. Met die conferentie wil ik voor een doorbraak zorgen.” Merijn Tinga vecht al tien jaar tegen plasticvervuiling en schreef in 2017 de Tweede Kamer motie die de invoering van statiegeld voor plastic flesjes en blikjes mogelijk maakte.

'Plastic Soup Surfer' Merijn Tinga surft op 22 juni van Londen naar Parijs om aandacht te vragen voor effectieve oplossingen tegen plastic zwerfafval in de Noordzee. Tinga wil dat Frankrijk statiegeld invoert op plastic flesjes. Hij surft op een windsurfboard dat onder andere gemaakt is van plastic flessen afkomstig uit de Seine.

Dit is de tiende keer dat Tinga zo'n lange afstand aflegt met zijn surfplank. Zaterdag klimt hij naast de Tower Bridge in Londen op zijn gerecyclede windsurfboard. “Ik voel me fit en train elke dag, maar ik weet dat het een uitdagende tocht wordt.” Het navigeren langs de krijtrotsen in het kanaal waar een sterke vloedstroom langs raast, zal al mijn concentratie vergen. Plus, zodra ik veilig water bereik in de monding van de rivier de Seine dan zullen mijn spieren pas echt getest worden'', zegt Tinga. Hij zal tegen de stroom in naar Parijs moeten peddelen ongeveer 40 km per dag.

De surftocht van Londen naar Parijs is het vervolg op de windsurftocht van Oslo naar Londen van zo'n 1800 km in 2023. Ook die expeditie stond in het teken van statiegeldinvoering, toen gericht op Groot-Brittannië met succes. Vorig jaar werd Tinga met wetsuit en al ontvangen in Westminster door de Lords en kamerleden waar hij een brief aan de minister overhandigde.

© Marjolein Vinkenoog

Statiegeldconferentie aan de finish in Parijs

In Parijs zal Tinga alle Franse betrokkenen bijeenbrengen om hen gezamenlijk tot vervolgstappen te laten komen. Naast de cijfers over de effecten in Nederland heeft Tinga ook persoonlijke boodschappen van voormalig ministers en andere politici die eerder statiegeld invoerden in Noorwegen, Estland, Australië en Nederland voor de aanwezigen. “Burgemeesters hebben veel macht in Frankrijk. Ik hoop dat mijn reis, argumenten en mijn statiegeld invoering-ervaring de invloedrijke aanwezigen uit politiek en bedrijfsleven zullen aanzetten om haast te maken met het invoeren van statiegeld in Frankrijk", aldus Tinga.

Plasticafval op de gehele route van Noorwegen naar Londen

Tijdens zijn zeil- en surfreizen zag Tinga zwerfafval uit Groot-Brittannië maar ook uit Frankrijk drijven. Hij raapte op de Zweedse en Noorse kust flesjes uit Engeland en Nederland. “Plastic afval uit Frankrijk en uit de Seine belandt via zeestroming bij ons op de kust en zelfs helemaal in Scandinavië. Met deze expeditie wil ik symbolisch die Franse plastic flesjes terug te brengen naar de bron: surf to sender”, noemt hij dat.