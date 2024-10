Pieptorren in een peelven

Veel peelvennen zijn verdwenen, maar een deel is ook relatief recent teruggewonnen. De Schoorkuilen zijn zo’n peelven. Bij de aanleg van het Kanaal Wessem-Nederweerd in 1922 is het vrijgekomen zand in de naastgelegen vennen gegooid waardoor het verdween. Pas in 2007 zijn ze hier begonnen met het afgraven van het zand om het ven weer in oorspronkelijke glorie te herstellen.

De Schoorkuilen zijn een peelven dat zo’n 15 jaar geleden is uitgegraven, na 80 jaar bedekt te zijn geweest met zand. Dankzij de herstelwerkzaamheden zie je hier in mum van tijd ontzettend veel leven terugkeren onder water. Barend van Maanen van Waterschap Limburg neemt ons mee naar de plek waar hij vorig jaar monsters heeft genomen van de waterdieren.

In de oude venbodem bleken na ruim 80 jaar nog steeds kiemkrachtige zaden van allerlei planten in te zitten. Hierdoor kon de eerste laag in de voedselketen, de waterplanten en algen, zich goed ontwikkelen. De laag die volgt is de macrofauna, de waterdiertjes.

Onverwacht soortenrijk

Van Maanen had niet verwacht dat er nu al veel te vinden zou zijn in de Schoorkuilen. Het is pas een 15-tal jaar hersteld en de voedselketen heeft tijd nodig om zich op te bouwen. Bovendien kun je al snel last krijgen van invasieve exoten wanneer je een volledig kale pionier situatie creëert. Er zit nu dan ook Amerikaanse hondsvis, zonnebaars en watercrassula.

Toch werd hij aangenaam verrast toen hij vorig jaar een bemonstering deed in de Schoorkuilen. In twee monsters trof hij al zo’n 110 soorten aan en dat is een behoorlijk aantal. Een bijzondere soort die we tegenkomen, is de pieptor. Het is een kleine waterkever die een scherp en hoog knarsend geluid maakt wanneer hij zich bedreigd voelt. Dat doet hij door zijn dekschild over zijn rug te wrijven.