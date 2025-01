Overheid moet haast maken met proefdiervrije oplossingen

Schapen, zebravissen, honden, fretten en apen. In Nederland worden een half miljoen dierproeven per jaar gedaan op meer dan 30 verschillende diersoorten. Daar had in 2025 eigenlijk voor een groot deel een einde aan moeten komen. Tenminste dat stelde het kabinet-Rutte II tien jaar geleden. Dat is niet gelukt. In tegendeel zelfs, het aantal dierproeven neemt de afgelopen jaren juist toe. Op 29 januari 2025 debatteren beleidsmakers over dierproeven en proefdiervrije innovatie. Want wat wil Nederland? Kiezen we voor een toekomst met proefdiervrije wetenschap, of blijven we vasthouden aan een verouderd systeem?