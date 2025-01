Natuurbeschermer helpt Schiphol: 'Is handreiking'

“Ik heb zelf jaren in het bedrijfsleven gewerkt en zie daar een focus op techniek om klimaatverandering tegen te gaan. Er is op zich niets mis met zonnepanelen en andere technische oplossingen, maar volgens mij is er meer nodig. We zullen samen moeten werken met de natuur om echt effectief te zijn. Ik wil het bedrijfsleven ervan overtuigen dat het stimuleren van natuur een goede, gezonde en effectieve manier van klimaatverandering tegengaan is.”

Van 3000 bomen naar 30 miljoen kilometer bos is nog een flinke uitdaging. “Maar dit zijn de eerste zetjes”, vertelt Franke, “Het belangrijkste is dat we nu die samenwerking met het bedrijfsleven hebben. We zijn het lang niet altijd met elkaar eens, maar hebben nu wel een common ground gevonden. Van vijf procent overeenstemming in onze doelen werken we naar tien, enzovoort, totdat we bij die honderd procent zijn.”