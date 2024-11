Metamorfose, duurzaam bouwen en alle overige onderwerpen

Metamorfose in het dierenrijk, Duurzaam bouwen in Den Bosch, Koekoeksjong in Zalk en alle overige onderwerpen in de Vroege Vogels uitzending van 10 november 2024.

Dat wij mensen van een baby opgroeien tot een volwassene is peanuts vergeleken met een vlinder die ook een pop en rupsfase kent. Over al die bijzondere gedaanteveranderingen in het dierenrijk maakten kunstenaar Merlijne Marell en schrijver Geert-Jan Roebers het boek Metamorfoses, over uitsluipers, ontpoppers, openklappers en andere veranderlijke dieren. En vanaf vandaag zijn de tekeningen ook te bewonderen in het Natuurhistorisch museum Rotterdam. Verslaggever Merlijn Schneiders bezoekt de tentoonstelling. De tentoonstelling Metamorfoses, poëzie van verandering is vanaf vandaag nog tot en met 16 maart 2025 te zien in het Natuurhistorisch museum Rotterdam.

Koekoeksjong in Zalk

De bekende vogelaar en ambassadeur van Vogelbescherming Nico de Haan groeide op in een klein dorp aan de IJssel: Zalk, ten zuiden van Zwolle. Het leven daar in zijn jeugd heeft hem op vogelgebied gevormd, schrijft hij in z’n nieuwste boek. ‘Koekoeksjong in Zalk”, is de titel. Wat dat precies inhoudt, is verslaggever Henny Radstaak gaan uitzoeken, met Nico de Haan, in het dorpje Zalk.

Duurzaam bouwen in Den Bosch