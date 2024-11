Klimaatcrisis afwezig in Amerikaanse verkiezingsstrijd

Dinsdag gaat men in de Verenigde Staten naar de stembus. De winnaar staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Maar hoe Harris en Trump van plan zijn daarmee om te gaan? “Daar is vrij weinig over bekend”, zegt Pieter Pauw, klimaatwetenschapper en docent aan de TU Eindhoven. Hij schuift aan om de rol van de klimaatcrisis in de Amerikaanse verkiezingen uit te pluizen.

‘Climate change is a hoax’ [Klimaatverandering is een leugen] en ‘Drill baby, drill’ [boren schatje, boren], klinkt het op de rally’s van Donald Trump. Ondertussen blijft Kamala Harris in haar toespraken opvallend stil over klimaatverandering.

De VS produceerden in 2024 meer olie dan ooit. Ook lopen de klimaatdoelen van het land nog altijd achter. En ondertussen hebben ze steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, onlangs nog orkanen Helene en Milton. Het merendeel van de bevolking maakt zich dan ook regelmatig zorgen over het klimaat. "De helft van de jongeren vindt zelfs dat klimaatbeleid een prioriteit moet worden", vertelt Pauw. "Maar in de verkiezingsstrijd wordt het onderwerp nauwelijks benoemd."

Wat vindt Trump?

We tasten natuurlijk niet volledig in het duister over de standpunten van Trump en Harris. Hun eerdere ervaringen als president en vicepresident geven een duidelijke richting aan.

“Trump ontkent nog altijd dat klimaatverandering bestaat. Hij is extreem conservatief en klampt zich vast aan de olie- en gasindustrie. Tegelijkertijd spreekt hij zichzelf regelmatig tegen. Onlangs had hij het over een stijgende zeespiegel die tot meer ‘beachfront property’ leidt. Een feitelijke onjuistheid en daarnaast in strijd met zijn standpunt dat klimaatverandering niet bestaat”, legt Pauw uit. Ook heeft hij plannen om in te zetten op het wegvangen van CO2 uit de lucht. Nogmaals, in tegenstrijd met zijn overtuiging dat CO2 in de lucht niet zou leiden tot klimaatverandering.

"De Republikeinen hebben veel langer aan de wetenschap getwijfeld dan hun tegenstanders. Ook Bush zette zijn twijfels bij klimaatverandering. Maar onder Trump is dit wel echt een stuk extremer geworden,” voegt Pauw ten slotte toe.

© Donald Trump, bron: pixabay

Wat vindt Harris?

“Harris heeft klimaatverandering benoemd als een ‘existentiële bedreiging’. Dat maakt haar per definitie de kandidaat die beter voor het klimaat is”. Je zou eigenlijk verwachten dat ze dan ook klimaatbeleid in de verkiezingsstrijd gooit, maar dat laat ze een beetje open", aldus Pauw. In de verkiezingsdebatten leunt ze vooral op de Inflation Reduction Act (IRA). "Dit pakket aan maatregelen heeft ze, als vicepresident van Joe Biden, medemogelijk gemaakt. En hoewel het inderdaad een van de belangrijkste Amerikaanse wetten voor het klimaat tot nu toe is, schiet het nog altijd te kort. De emissiereductie doelen blijven ver buiten bereik", legt Pauw uit.

Ook is het belangrijk om te vermelden dat Harris nog altijd de olie- en gasindustrie beschermt. In het verkiezingsdebat vertelt ze met trots over de gasindustrie, die ze samen met Biden groter dan ooit tevoren heeft gemaakt.

Kamala Harris (2019) © The Circus on SHOWTIME

Internationale gevolgen

Ook op internationaal gebied hangt er veel van de verkiezingen af. Te beginnen met de 29e klimaattop die een week na de verkiezingen plaatsvindt in Azerbeidzjan. “Als Trump wint, probeert hij uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen en zal hij niet in ontwikkelingslanden willen investeren. Als gevolg kunnen deze landen dan ook minder ambitieuze doelen stellen. Het zou dan zelfs kunnen dat andere ontwikkelde landen ook over hun bijdragen gaan twijfelen", legt Pauw uit. Kortom, een negatieve spiraal ligt op de loer.