Kennis over gaasvlieg neemt toe! Gaasvliegenproject is succesvol

Sinds 2022 is het Gaasvliegenproject in het leven geroepen om de kennis over deze groep insecten te vergroten. De groep is namelijk heel gevarieerd en kan onderverdeeld worden in diverse families, waaronder de groene en bruine gaasvliegen. In Nederland komen zo’n 100 soorten voor die je kan aantreffen in bomen, in hoog gras, langs beken en zelfs bij je thuis.