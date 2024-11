Goudhaan neemt een zelfgemaakt bosbad

Tijdens een ochtendwandeling in het Belgische Elsenbos zag filmer Anne Oostvogels een goudhaantje genieten van een bosbad in een klein plasje op een modderig wandelpad. Ondanks de kou bleef het vogeltje opvallend rustig, wat een unieke kans bood om het te filmen. Dit is bijzonder, omdat goudhanen normaal gesproken zeer beweeglijk zijn. In deze compilatie zijn meerdere beelden van deze actieve vogels samengebracht.

Eigenschappen van de goudhaan

De goudhaan is een van Europa’s kleinste vogels, met een lengte van slechts 8,5 cm en een gewicht tussen de 4 en 7 gram. Hij heeft een tere snavel, waarvan de neusopening bedekt is met veerborstels, en een bruingrijsgroen verenkleed. Opvallend is de zwarte omzoming van zijn kruinstreep, die bij mannetjes oranjerood en bij vrouwtjes geel is.

Goudhanen zijn zeer actief en fladderen voortdurend door naaldbomen op zoek naar voedsel zoals insecten en kleine ongewervelden. Ze verraden hun aanwezigheid meestal door hun hoge roepjes en fijne zang, die moeilijk te horen is voor mensen met gehoorverlies in hogere frequenties. In de trektijd kunnen ze opvallend tam zijn, vooral omdat ze dan volledig gefocust zijn op voedsel zoeken.

Overleving en gedrag