Fenolijn 9 juni 2024

Arie Vendrig uit Voorschoten: Vandaag zien we de blauwzwarte houtbij in onze tuin. Het doel is de bloeiende Perovskia. Elk bloempje wordt bijna systematisch bezocht. Hij of zij, dat weten we niet precies, is met 3 centimeter enorm. En de vleugels zijn iriserend. Zodra er zon is komt het dier opdagen’. De blauwzwarte houtbij lijkt op een grote vlieg, maar is wel degelijk een wilde bij uit de familie van de houtbijen. In het zonlicht lijkt het insect eerder paars dan zwart van kleur. Het is een van de grootste bijensoorten van Europa. Het vrouwtje zet haar eitjes af in dood hout van bomen als lariks en berk, die pas zijn gestorven.