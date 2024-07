Fenolijn 7 juli 2024

Jonge alpenwatersalamanders bij een paddenpoel in Eindhoven, een stel wulpen met jongen, vleermuizen zo groot als een flink mossel, een roodborst die voor de derde keer is gaan broeden en een bloeiende grote teunisbloem. Deze waarnemingen zijn te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Dhr. Buijs uit het Limburgse Mook: ‘De afgelopen week zaten we weer in de bedwelmende geur van de lindenbloesem op ons terras, in de hete zomerzon. En wat zagen we op het terras? Een bij. Niets bijzonders. Maar hij kronkelde, hij draaide, hij rolde op zijn rug. Hij was duidelijk totaal de weg kwijt. En natuurlijk was er een verband met de lindebomen. Het arme beest was gewoon dronken van de lindebloesemhoning’. Lindebomen zijn voor hommels en andere wilde bijen een belangrijke en vaak erg lucratieve bron van nectar en stuifmeel. Als de lucht zich vult met de geur van de linde is het echter elk jaar weer wachten op het eerste bericht van massale sterfte van hommels onder deze bomen. In parken en tuinen worden tientallen, soms honderden, dode hommels onder deze bomen gevonden. De lindebomen waar sterfte optreedt hebben waarschijnlijk te weinig nectar voor het grote aantal insecten dat op de aantrekkelijke geur van de bomen afkomt.