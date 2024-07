Fenolijn 21 juli 2024

Nel uit Utrecht: ‘Onlangs had ik aan de fenolijn doorgegeven dat ik nog geen krekel had gehoord. Vandaag fietsend van Utrecht naar Oudewater en terug hoorde ik ze gelukkig wel. Dat geweldige zomergeluid!’. De veldkrekel is dit voorjaar verkozen tot het ‘insect van het jaar’ en is glimmend zwart met gele en rode accenten. Hoewel ze meer dan twee centimeter groot kunnen zijn, is het een uitdaging om de veldkrekel te zien te krijgen. Zijn kenmerkende ‘kri-kri-kri’-geluid is wel al van honderden meters afstand te horen. Dat maakt het mannetje door zijn vleugels op te tillen en over elkaar te wrijven. Vrouwen worden aangetrokken door dit liefdeslied. Maar als hij een mens hoort aankomen, schiet hij snel in zijn holletje.