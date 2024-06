Eerste Week van de Natuur groot succes

Vogels spotten, waterdiertjes bekijken en een heuse natuurquiz. Zo’n 50.000 leerlingen van zo’n duizend Nederlandse scholen hebben de afgelopen dagen meegedaan met de eerste ‘Week van de Natuur’. Van Friesland tot Limburg en van Zeeland tot Overijssel. Tijdens de week hebben de scholieren elke dag iets geleerd over een aantal algemene dieren en planten, zoals de koolmees, de brandnetel en de regenworm. De achterliggende gedachte is dat kinderen, die veel over de natuur weten en ermee in aanraking komen ook beter voor die natuur gaan zorgen. De Week van de Natuur is een nieuw initiatief van IVN Natuureducatie.