Ecoloog redt bos van stikstof-ondergang

“Kijk, hier staat weer heel veel vingerhoedskruid in het bos”. Ecoloog Arnold van den Brug laat zien hoeveel plantensoorten en insecten er weer terugkomen als je kalk inzet in de strijd tegen de verzuring van de bossen. Zeven jaar geleden trof hij in de nestkastjes in de bossen rond Ede mezenkuikentjes aan met gebroken pootjes, volgens hem een rechtstreeks gevolg van het een tekort aan kalk door de verzuring van de bodem in bossen. Ook slakken en insecten – en daarmee voedsel voor vogels – verdwijnen door de verzuring.

Groot nieuws deze week: de rechter stelde Greenpeace in het gelijk in de zaak tegen de staat over de aanpak van het stikstofprobleem: het kabinet moet meer haast gaan maken met die aanpak. Het terugdringen van de uitstoot is natuurlijk een mega-opgave, maar het is ook nog maar een eerste stap. Door de veel te grote stikstofdepositie van de afgelopen halve eeuw is veel natuur verloren gegaan en die moet ook nog eens hersteld worden. Daar wordt óók al aan gewerkt, maar nog op kleine schaal.