Giftige slangen in het zonnetje

De adder is de enige inheemse giftige slang in Nederland. Het reptiel komt vooral voor in vochtige heidevelden, bossen en graslanden. Het zijn doorgaans schuwe dieren die zich het liefst verbergen en mensen vermijden. Toch wisten Martien van Beekveld, Marianne Janssen, Jasper ten Hoeve en José Alferdinck dit bijzondere reptiel vast te leggen in het Drentse Dwingelderveld. Het eerste beeld werd in oktober gemaakt, terwijl de overige beelden dit voorjaar zijn opgenomen.

Tijdens het voorjaar is de adder het vaakst te zien in de natuur. Dat is omdat de mannetjes vroeg in het voorjaar warme plekken met veel zon opzoeken. Dit is nodig voor de voltooiing van de sperma-rijping. Zodra de vrouwtjes ook uit de winterslaap komen gaat het mannetje via geursporen op zoek naar vrouwtjes om mee te paren.