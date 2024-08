Atalanta vaakst gezien, maar nog nooit zo weinig tuinvlinders geteld

De afname van het aantal vlinders past in een trend die al jaren bezig is, zegt ecoloog Kars Veling van De Vlinderstichting. Bij tellingen voor het Landelijk Meetprogramma Vlinders ziet de stichting ook al "jaar in jaar uit" minder vlinders.

"We zien een combinatie van factoren", zegt Veling. "Nederland is een intensief gebruikt land. Daardoor gaat leefgebied verloren, maar wordt het ook kwalitatief minder, door de afname van de waterkwaliteit en door stikstof. En de extremen van klimaatverandering geven nog een extra duwtje naar beneden." Hij spreekt van een "zeer matige uitslag".

Om meer vlinders in de tuin te krijgen, is het advies meer bloeiende planten in de tuin te zetten. "Stenen eruit, planten erin. Dat is ook voor jezelf", zegt Veling.