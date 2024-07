Weer 300 brievenbussen PostNL weg: verdwijnen ze uit het straatbeeld? Vandaag • leestijd 3 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Een kenmerkende oranje brievenbus van PostNL © DennisM2 via Flickr

Ieder jaar wordt er minder en minder post verstuurd. Om die reden neemt het aantal oranje brievenbussen van PostNL af. Zo werd aangekondigd dat er vanaf eind augustus zo'n 300 exemplaren permanent verdwijnen. Is de brievenbus nog wel toekomstbestendig, of zullen ze op termijn allemaal uit het straatbeeld verdwijnen?

Voor de duidelijkheid, het gaat hier om brievenbuspost. Voor brievenbuspost zoals ansichtkaarten en brieven geldt dat er al jarenlang sprake is van een daling. Er wordt simpelweg minder fysieke post verstuurd omdat digitale communicatiemiddelen het één en ander sneller en efficiënter hebben gemaakt, al is een fysieke brief of ansichtkaart wel een stuk persoonlijker.

In het geval van pakketpost geldt een omgekeerde beweging: de hoeveelheid pakketpost neemt al jaren toe, voornamelijk doordat bestellen via internet voor velen inmiddels de normaalste zaak van de wereld is.

Het verdwijnen van de brievenbussen leidt op sociale media her en der tot verontwaardigde reacties. Hoe zit het eigenlijk precies?

Van 19.000 naar minder dan 11.000 brievenbussen

Naar eigen zeggen leegt PostNL dagelijks brievenbussen "waar nauwelijks of soms zelfs geen post in zit". Inefficiënt, zo meent PostNL, en daarom worden overbodige brievenbussen stapsgewijs weggehaald. Vanaf eind augustus verdwijnen er zo'n 300 kenmerkende oranje brievenbussen uit het straatbeeld, meer specifiek in de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland.

In 2015 stonden er nog zo'n 19.000 brievenbussen van PostNL in Nederland. Dat zijn er nu nog zo'n 11.000, waarvan er op korte termijn dus 300 verdwijnen.

Dat komt zoals gesteld door een afname van brievenbuspost. Het AD weet te vertellen dat het aantal poststukken – pakketpost uitgezonderd – de afgelopen twintig jaar met zo'n 70 procent is gedaald. Het aantal verstuurde brieven is in de periode 2005-2018 gehalveerd.

Welke brievenbussen verdwijnen vanaf eind augustus?

PostNL heeft op de website per provincie een overzicht geplaatst van brievenbussen die vanaf eind augustus worden verwijderd.

In de provincie Friesland gaat het om de volgende brievenbussen (klik voor een overzicht)

In de provincie Groningen gaat het om de volgende brievenbussen (klik voor een overzicht)

In de provincie Noord-Holland gaat het om de volgende brievenbussen (klik voor een overzicht)

Verdwijnen de PostNL-brievenbussen uiteindelijk allemaal?

Als je bedenkt dat er in een periode van minder dan tien jaar ruim 40 procent van alle brievenbussen in Nederland zijn verwijderd, bekruipt je wellicht de vraag of ze uiteindelijk allemaal verdwijnen. Hoe zit dat?

Het verwijderen van brievenbussen is het gevolg van plannen waar de Eerste Kamer zo'n negen jaar geleden mee heeft ingestemd. In deze plannen werd besloten dat het aantal brievenbussen mocht dalen tot zo'n 8700 stuks. Daarbij is wél afgesproken dat de overgebleven brievenbussen zich op centrale locaties moeten bevinden. Dan kun je denken aan winkelcentra, in de nabijheid van zorginstellingen en op strategisch gelegen punten aan het begin van woonwijken.

In Nederland is bovendien de Postwet van kracht. In de Postwet ligt besloten dat er in woonkernen met meer dan vijfduizend inwoners altijd een brievenbus moet staan binnen een straal van 1 kilometer. Voor woonkernen met minder dan vijfduizend inwoners geldt dat er een brievenbus moet staan binnen een straal van 2,5 kilometer.

PostNL: "We kijken naar wat nodig is"

Op de eigen website stelt PostNL het volgende: "We kijken dus goed naar de locatie. Zo blijven brievenbussen in de buurt van bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen staan."

Daar voegt het bedrijf nog aan toe: "Voor inwoners van dorpen en landelijke gebieden kijken we goed wat er nodig is. De brievenbussen speciaal voor medische post (in de buurt van ziekenhuizen) blijven staan. Deze zijn speciaal voor het opsturen van te onderzoeken monsters met menselijk materiaal, zoals bij hielprikjes en darmkankeronderzoek."

Ook wordt naar eigen zeggen rekening gehouden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. PostNL: "We houden een aantal brievenbussen laag voor mensen die moeilijker bewegen, zodat ze er makkelijk bij kunnen. Op plekken waar veel ouderen komen, zoals woonzorgcentra en zorglocaties, proberen we de bestaande brievenbussen in stand te houden, zodat zij altijd post kunnen versturen en ontvangen."

Lees ook

Postzegels zijn begin deze maand weer duurder geworden. Meer over de meest recente tariefsverhoging lees je in onderstaande artikel.

Bron: AD, PostNL