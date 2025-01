Op zoek naar een nieuwe tv? Let dan hierop! Vandaag • leestijd 6 minuten • 4690 keer bekeken • bewaren

Televisies zijn er in allerlei soorten en maten. Soms zie je door de bomen het bos niet meer vanwege het gigantische aanbod aan nieuwe tv’s. Het ene model is nog groter, platter en slimmer dan het andere. Waar moet je op letten bij de aanschaf van een nieuwe (spreekwoordelijke) beeldbuis? Hier een aantal tips om je aankoop makkelijker te maken.

Hoe groot moet de tv zijn?

Als je op zoek gaat naar een andere tv, kun je jezelf een aantal vragen voorleggen. Om te beginnen: welk formaat zoek je?

Bij het bepalen van de grootte speelt persoonlijke voorkeur een grote rol. Sommige willen een klein formaat in huis, waar anderen juist uit zijn op een bioscoopervaring.

Goed om te weten: de grootte van het beeldscherm wordt bij tv’s niet in centimeters aangeduid maar in inches. Een inch is 2,54 centimeter.

De grootte van de tv bepalen

Hoe ver zit je van je televisie af? Als je dat weet, kun je een goed formaat bepalen voor je tv. Kijk je in de huiskamer? Meet dan de afstand tussen de tv en de bank en doe dat keer 0,2. Dan heb je het ideale formaat van het beeldscherm van de televisie.

Zit je bijvoorbeeld drie meter van de tv af? Dan is een beeldscherm van 60 inch ideaal: 300 cm keer 0,2 is 60, dat is 60 inch.

Twijfel je tussen twee formaten van een nieuwe tv? Kijk dan hoe groot je huidige tv is. Als je eenmaal gewend bent aan een groot beeldscherm, wordt het wennen wanneer je overstapt naar een kleiner formaat.

En kijk je graag sport? Dan is een wat groter formaat prettig. Op een (te) klein scherm tennis of een andere balsport kijken, is niet ideaal.

Welke beeldkwaliteit heb ik nodig?

Welke beeldkwaliteit past bij jouw wensen? Dat is de volgende vraag op je checklist.

Als we het hebben over beeldkwaliteit dan spreken we vaak over de ‘resolutie’. Het vertelt je meer over de scherpte van het beeld.

Hoe hoger de resolutie, des te meer pixels er in het beeldscherm verwerkt zijn. Een enkele pixel is eigenlijk één heel klein gekleurd lampje, en veel van die lampjes vormen samen het beeldscherm. Een scherm met hogere resolutie bevat meer pixels en levert scherpere beelden op.

Wat betekenen die aanduidingen?

HD of Full-HD: Dit is een ietwat oudere beeldkwaliteit. Dat maakt dat deze tv’s net wat goedkoper zijn. HD-beeldkwaliteit is prima als je een voordelige tv zoekt en vooral naar Nederlandse zenders of YouTube kijkt.

4K, Ultra-HD of Full Frame: Deze beeldkwaliteit is tegenwoordig te vinden in vrijwel alle nieuwe televisies. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘ultra-HD’. 4K geeft een haarscherpe beeldkwaliteit.

Wil je hiervan genieten? De meeste streamingsdiensten bieden ultra-HD films en series aan op hun platforms. De programma’s op NPO, SBS of RTL worden doorgaans niet in 4K uitgezonden. Game je graag op je tv? Games zijn vaak ook in 4K beschikbaar.

8K-televisies: De allernieuwste lokker op tv gebied zijn tv’s met 8K. Deze bieden veruit de hoogste resolutie in het rijtje. Het is zelfs vier keer scherper dan een 4K-televisie en zestien keer scherper dan Full-HD.

Maar wil je uitzendingen in 8K zien, dan is het lang zoeken. Op de videoplatforms Vimeo en YouTube vind je opnamen in 8K beeldkwaliteit. Het aanbod blijft voorlopig nog beperkt tot testvideo’s of promotievideo’s zoals deze.

Films en series ga je nog niet vinden in dit formaat. Zolang er weinig tot geen materiaal te vinden is in 8K, is het voor nu zonde van het geld om meer uit te geven voor zo’n tv. Houd rekening met een prijs van om en nabij 3.000 euro of meer voor een 8K-tv. Een Full-HD tv koop je nieuw vanaf zo’n 200 euro, een 4K-tv vanaf circa 300 euro.

LED, QLED, OLED, mini-LED

De kwaliteit van het beeld wordt mede bepaald door het type scherm. Tal van termen komen voorbij zoals LED, QLED, OLED en mini-LED.

Het belangrijkste verschil tussen LED, OLED en mini-LED tv's ligt in de manier waarop ze het beeldscherm verlichten.

Voordeliger modellen hebben een LED-scherm. Dat geeft zelf geen licht, maar maakt gebruik van achtergrondverlichting dankzij ledlampjes.

Mini-LED tv's gebruiken duizenden kleine (vandaar de aanduiding 'mini) ledlampjes als achtergrondverlichting, wat zorgt voor een hogere helderheid.

Een OLED-televisie heeft een scherm dat zelf licht geeft en kan kleur en zwart beter weergeven. OLED is gevoeliger voor inbranding als het beeld langdurig stilstaat. Omdat dit soort tv's geen LED-paneel als achtergrondverlichting nodig heeft, zijn ze vaak het platst.

OLED en QLED: wat is het verschil?

OLED en QLED zijn termen die behoorlijk op elkaar lijken, inderdaad. Wil je hier meer over weten? In dit artikel hebben we het verschil tussen een OLED en QLED-scherm voor je uitgelegd. Tekst loopt door na de link.

Welke beeldkwaliteit is passend?

Welke beeldkwaliteit past het beste bij jouw kijkgedrag? Als leidraad kun je het volgende nemen.

Kijk je vaak naar Nederlandse tv-zenders?

Kijk je vooral talkshows, het nieuws of amusement op Nederlandse zenders? Dan is een HD-tv een prima keuze. Alle televisiezenders in Nederland zenden op dit moment alleen maar uit in HD. Een scherm met hogere resolutie lijkt op papier mooier, maar je maakt er geen gebruik van als je geen 4K-content bekijkt. Het aanbod van ultra-HD- of 4K-content, blijft nog achter in de televisiewereld.

Ook zijn HD-tv’s iets goedkoper in aanschaf omdat de technologie al langer bestaat en je er over het algemeen een kleiner formaat tv aanschaft.

Kijk je films en series via een streaming dienst?

Ben je iemand die veelvoudig gebruik maakt van Amerikaanse streamingsdiensten? Dan is een 4K-tv een betere optie. Je maakt dan optimaal gebruik van de kwaliteit van de streamingsdiensten. Video’s in 4K, of ‘ultra-HD’, laten veel meer detail zien.

Het aanbod films en series groeit hard. Vooral Amerikaanse streamingsdiensten zoals Netflix en Disney+ bieden steeds vaker 4K-content aan. Soms heb je wel een duurder abonnement nodig om dit te kunnen zien. Iets om op te letten.

Gewone tv-zenders blijven nog achter als het gaat om uitzendingen in 4K-kwaliteit. Soms worden grote sporttoernooien wel in dit formaat uitgezonden.

50 of 100 hertz

In de tv-wereld is hertz ook een bekende term. Dit wordt ook wel de ‘verversingssnelheid’ genoemd. In de schermen zit er een vaak een prijsverschil tussen een 50 of 100 hertz tv. Wat wordt er bedoeld met de aanduiding hertz?

Een tv laat als het ware heel veel foto’s zien binnen een seconde. Als een tv meer plaatjes in een seconde kan tonen, betekent dit vloeiender bewegingen op het beeldscherm.

Het meeste profijt uit een beeldscherm met een hoge verversingssnelheid haal je als je een fanatieke gamer bent of graag sportwedstrijden bekijkt. Een voetbal of tennisbal zie je scherper door het beeld vliegen bij een hogere verversingssnelheid.

In de praktijk werkt deze techniek niet altijd even goed, heeft de Consumentenbond uitgezocht. De tv voorspelt welk beeld je gaat zien, en plakt dat tussen de foto’s door. Daardoor lijkt het een vloeiend beeld, maar bij onvoorspelbare en snelle beelden, zoals het springen van een konijn, kan het zelfs wazige beelden opleveren met minder details.

Voor het kijken naar tv-programma’s en series is 50 hertz voldoende. Alleen sommige sportwedstrijden worden gefilmd en uitgezonden op 100 hertz, overige uitzendingen op de nationale tv worden in Europa worden op 50 hertz uitgezonden.

Ook hier geldt dat de tv’s in de 100 hertz-variant doorgaans duurder zijn dan modellen met 50 hertz.

Televisies zijn slim geworden

Koop je online of een in een winkel een tv, dan is deze tegenwoordig vrijwel altijd smart. Waarom worden moderne tv's slim ('smart') genoemd? Omdat de tv is verbonden met internet, zijn tal van extra's mogelijk die een traditionele tv niet heeft. Zo bieden smart tv's een breed scala aan apps voor verschillende doeleinden. Je kunt films, series en documentaires kijken via een streamingdienst. Ook kun je via de tv je favoriete muziek of podcasts streamen.

Apps die je op je telefoon gebruikt, zoals nieuws- of weerapps, kun je er ook op downloaden. Andere opties die je op een smart tv aantreft: spraakbediening, live tv pauzeren, een digitale programmagids.

Verschillende besturingssystemen

Goed om te weten. De beschikbaarheid van apps en digitale opties hangt af van het besturingssysteem van je smart tv, zoals bijvoorbeeld Android of Google TV (op tv's van o.m. Sony, Panasonic en Philips), Samsung Tizen (Samsung tv's)en LG WebOS (LG tv's).

Er is nog geen eenduidige aanduiding hoe ‘smart’ een tv is, en welke apps deze tv’s ondersteunen. Tv-fabrikanten bieden ook geen enkele garantie dat apps op een smart tv altijd blijven werken. Deze moeten namelijk ook technisch worden ondersteund.

Tip: zorg ervoor dat tv-software up-to-date blijft. Download dus de updates als deze beschikbaar zijn, ook van apps.

Lees reviews en bekijk een tv in de winkel

Als je denkt: ik zie door de bomen het bos niet meer. Op internet kun je uitgebreide info vinden en alvast een selectie maken van favoriete modellen, door reviews te lezen of reviewvideo's te kijken. Ga ook eens in een winkel kijken voordat je een besluit neemt over een andere tv. Dan kun je per model het beeld en het geluid ervaren en een indruk krijgen van de grootte.