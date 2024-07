Gifresten op aardbeien: consumptie afgeraden voor kinderen

PAN-NL nam de veiligheidsnorm die geldt voor pesticiden in potjes baby- en peutervoeding als uitgangspunt. De maximaal toelaatbare gehalten voor bestrijdingsmiddelen daarin bedraagt 0,01 mg per kg. PAN-NL stelde een normoverschrijding van 12 tot 120 keer vast op aardbeien uit de supermarkt. Alleen de biologisch geteelde aardbeien uit de steekproef voldeden aan de norm voor kleine kinderen.

PAN-Nederland is een non-profit organisatie die het uitbannen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen als doel heeft. In juni herhaalde PAN-NL een steekproef uit 2021 en 2022.

In totaal zijn van vijftien bakjes aardbeien uit evenzoveel supermarkten de gehalten van bestrijdingsmiddelen gemeten. Hiervoor werden steekproefsgewijs in verschillende gemeenten bakjes aardbeien gekocht: bij Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl, Dirk en de biologische supermarkten Odin en Ekoplaza. Volgens de informatie op het etiket zijn alle aardbeien van Nederlandse telers afkomstig.

Op aardbeien uit de overige supermarkten zitten gemiddeld drie verschillende bestrijdingsmiddelen. Dat is wel wat minder dan in 2021 en 2022, toen waren dat gemiddeld 3,5 en 3,7 verschillende stoffen. Het aantal onderzochte monsters en jaren zijn echter te gering om te beoordelen of deze afname structureel is, tekent PAN-NL aan.