Teamlead Design vacatures • 09-05-2024 • leestijd 3 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

Teamlead Design

(36uur p.w.)

Ben jij een visionaire ontwerper met een passie voor visuele storytelling? Heb je oog voor detail en de vaardigheden om een herkenbare visuele identiteit te creëren voor een van de meest innovatieve omroepen in Nederland? Dan is de rol van Teamlead Design bij BNNVARA op jouw lijf geschreven!

Dit ga jij doen

Als Teamlead Design bij BNNVARA ben je verantwoordelijk voor het creëren en beheren van de visuele identiteit van onze programma's en merken. Je leidt een getalenteerd designteam en werkt nauw samen met verschillende afdelingen zoals Redacties, Marketing en het Online Content Team. Je vertaalt creatieve concepten naar inspirerende designs die aansluiten bij onze missie en doelgroep.

▸Ontwerpstrategie: ontwikkelen, beheren en bewaken van de visuele strategie voor BNNVARA en haar programma's.

▸Teamleiderschap: inspireren en aansturen van een team van ontwerpers, en hen coachen en begeleiden in hun vak.

▸Samenwerking: werken met andere afdelingen om impactvolle designs te creëren voor campagnes, programma's en het eigen merk.

▸Innovatie: op de hoogte blijven van de nieuwste trends in design en media om toe te passen binnen ons visuele design.

▸Projectbeheer: zorgen voor efficiënte en tijdige uitvoering van designprojecten, van concept tot afronding.

Wat jij meebrengt

▸Ervaring: Ruime ervaring in een leidinggevende designrol, bij voorkeur binnen de omroep- of mediabranche.

▸Skills: Adobe Creative Suite: Illustrator, Photoshop. Microsoft 365. Nice to have: Indesign, After Effects en Keynote.

▸Creativiteit: Een oog voor innovatieve en aantrekkelijke ontwerpen die onze merken tot leven brengen. Affiniteit met ontwerpen van logos, huisstijlen, print, ux, social, motion, 3D en decor.

▸Communicatie: Uitstekende communicatieve vaardigheden om ideeën effectief te presenteren en te pitchen aan zowel het designteam als andere afdelingen. Je luistert goed naar andermans ideeën, kan co-creëren en bent tevens proactief en taakgericht.

▸Organisatie: Vaardigheden om meerdere projecten en (harde) deadlines te beheren in een dynamische werkomgeving. Waaronder het beheren van een designplanning en designbudget. Je bent stressbestendig in een veranderende organisatie.

▸Passie: Een oprechte affiniteit met de waarden en inhoud van BNNVARA.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je in augustus.

▸De functie heeft een salaris tussen € 3.118,48 en € 4.757,41 (salarisschaal H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Samantha Nagtegaal via samantha.nagtegaal@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.