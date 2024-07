Social media/online redacteur bij Zembla vacatures • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Social media/online redacteur bij Zembla

(36 uur p.w.)

Zembla is al bijna dertig jaar hét platform voor onderzoeksjournalistiek. We onthullen maatschappelijke misstanden en brengen complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier in beeld. Om onze verhalen een nog groter bereik te geven en een breder publiek te bereiken en te betrekken, zijn we op zoek naar een gedreven Social media/Online redacteur.



Dit ga je doen

Je komt te werken in het Social media/Online team van Zembla bij BNNVARA. Daar werk je intensief samen met de onderzoeksjournalisten van Zembla en denk je na over hoe je de verhalen het beste kunt vertellen via social media posts en door middel van andere online content.

Je bent een goede sparringpartner en brengt ideeën in voor onze contentstrategie op social media platforms als Instagram, X, LinkedIn en YouTube. Je evalueert de resultaten hiervan en past de koers waar nodig hierop aan.

Daarnaast maak je zelf content, vaak in samenwerking met onze vormgever. De ene dag bedenk je nieuwe concepten om complexe onderzoeksverhalen op een begrijpelijke manier te duiden; de andere dag kies en knip je relevante fragmenten van tv-uitzendingen, podcasts en YouTube-video’s; en weer een andere beantwoord je vragen vanuit het Zembla-publiek en doe je actief aan community management. Ook redigeer en schrijf je soms zelf artikelen. Je denkt creatief na over de beelden die je gebruikt en hoe je de content verspreidt.

Wat jij meebrengt

▸ Jij bent geïnteresseerd in diepgravende onderzoeksjournalistiek.

▸ Je kunt gecompliceerde verhalen vertellen in begrijpelijke en aantrekkelijke teksten of posts.

▸ Je weet als geen ander welk soort content op welk kanaal werkt en hoe je met de juiste boodschap de juiste mensen bereikt.

▸ Jouw beheersing van de Nederlandse taal is uitstekend en je bent secuur, waardoor je ook goed kunt omgaan met (juridisch) gevoelige verhalen.

▸ Ervaring met YouTube, podcasting, verschillende social media-platforms en programma’s als Adobe Premiere en Photoshop is een pré. Laat ons weten waar jouw expertise ligt.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlening (onbepaalde tijd) als het vanuit beide kanten goed bevalt. Startdatum is bespreekbaar.

▸De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €4.757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Joshua Krishnadath (Corporate Recruiter) via joshua.krishnadath@bnnvara.nl.

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 12 aug via deze link. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 19 augustus.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie die zich inzet voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Wij maken dingen bespreekbaar, doorbreken taboes en willen de waarheid boven tafel krijgen. Het samenbrengen van verschillende mensen is volgens ons de sleutel tot werkplezier en creativiteit. We zetten ons in voor gelijke kansen, gelijkwaardigheid en het creëren van een plek waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en kan groeien. Alleen zo kunnen we de grootste impact maken met onze content. Wij zijn voor. Jij ook? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!