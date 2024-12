Social Media/Online Redacteur bij De Nieuws BV vacatures • 16-12-2024 • leestijd 3 minuten • 357 keer bekeken • bewaren

Social Media/Online Redacteur bij De Nieuws BV

(36 uur p.w.)



Ben jij dol op nieuws, radio en verhalen die je online tot leven kunt brengen? Heb jij een scherp oog voor wat er speelt in de maatschappij en weet je precies hoe je dat vertaalt naar pakkende social media-content? Dan zoeken we jou voor de redactie van De Nieuws BV!



Over De Nieuws BV

De Nieuws BV is hét dagelijkse nieuwsprogramma op NPO Radio 1 waar actualiteit, verdieping en humor samenkomen. Elke werkdag tussen 12.00 en 13.30 uur brengen we nieuws, de verhalen erachter en de stemmen uit de samenleving. Je werkt in een gedreven team van redacteuren, presentatoren en audiospecialisten, waarin ruimte is voor eigen ideeën, discussie en plezier.



Dit ga je doen

▸Je bedenkt creatieve social media-content voor platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube.

▸Je zorgt ervoor dat onze onderwerpen, gasten en audiobijdragen online het publiek bereiken en betrekken.

▸Je monteert en plaatst fragmenten uit onze uitzendingen.

▸Je beheert de online community en reageert actief op vragen en reacties van onze volgers.

▸Je denkt mee over de onlinestrategie en past deze aan op basis van wat wel en niet werkt.

▸Je schrijft en redigeert teksten voor social media en andere onlinekanalen.

▸Je schrijft artikelen voor de website van NPO Radio 1.

▸Je denkt mee over nieuwe online only content.



Dit ben jij

▸Je hebt gevoel voor nieuws en weet hoe je actuele onderwerpen vertaalt naar pakkende online content.

▸Je begrijpt hoe elk social media-platform werkt en welke toon en stijl daarbij passen.

▸Je schrijft foutloos en aantrekkelijk in het Nederlands.

▸Je bent creatief en komt met nieuwe ideeën om nieuwsverhalen online te verspreiden.

▸Ervaring met tools als Adobe Premiere, Photoshop en social media-management is een pré.



Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.



Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Rozemarijn Brus via rozemarijn.brus@bnnvara.nl

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 25 december via de sollicitatieknop.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren.