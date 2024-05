Senior Online Redacteur - talkshow met Sophie en Jeroen vacatures • Gisteren • leestijd 4 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

Senior Online Redacteur - talkshow met Sophie en Jeroen

(36 p.w.)

Wil jij je inzetten voor online content voor BNNVARA? Verken jij graag de nieuwste onlinetrends en kun jij als geen ander zorgen voor een zo groot mogelijk bereik? Hou je ervan om afwisselend te werken met tekst, video en foto? En gaat je hart tegelijkertijd sneller kloppen van de dynamiek van live televisie? Dan is de nieuwe talkshow op de late avond op zoek naar jou!

Dit ga je doen

Als senior online redacteur bij de actuele talkshow ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke redactievoering over onze digitale kanalen (website, socials e.d.). Je vormt in jouw functie het online aanspreekpunt voor al je collega’s op de redactie. Je bedenkt en creëert, samen met een aantal collega’s, de samensteller van dienst en de eindredacteur, content voor de programmawebsite en onze social kanalen - in tekst, beeld en video. Daarnaast verzamel je informatie en redactie-input over de gasten en onderwerpen voor beknopte online posts en aankondigingen. Verder zorg je ervoor dat bijzondere gesprekken en spraakmakende fragmenten uit de uitzendingen worden geknipt en natuurlijk een zo groot mogelijk publiek bereiken.

▸Je houdt de programmawebsite en de social media kanalen continu up to date;

▸Je creëert extra content naast de gasten en onderwerpen die voortkomen uit de reguliere afleveringen, ‘in de geest van’ de nieuwe talkshow;

▸Je bedenkt nieuwe ideeën, series en rubrieken specifiek voor online kanalen, zowel voor de socials als voor de programmawebsite;

▸Je houdt je bezig met het optimaliseren van de online zichtbaarheid van het programma. Hiertoe bedenk je niet alleen nieuwe vertelvormen maar verken je ook nieuwe technologieën en platformen om ons publiek te bereiken;

▸Je woont redactievergaderingen bij en denkt met de redactie mee over het programma dat we maken en hoe we kunnen blijven vernieuwen.

Dit ben jij

▸Je hebt aantoonbaar meerdere jaren werkervaring als online redacteur voor actuele en/of journalistieke platforms;

▸Je bent een zelfstandige werker die duidelijke doelen kan stellen en ernaar streeft om die te behalen;

▸Je barst van de energie en creativiteit en hebt een flexibele instelling;

▸Je bent op de hoogte van trends in het digitale domein;

▸Je hebt kennis van sociale media en online strategieën en weet hoe algoritmes werken;

▸Je hebt ervaring met werken in Adobe Premiere Pro, Photoshop en aanverwante relevante software;

▸Je kunt met jouw digitale kennis en vaardigheden het merk op de late avond bestendigen en verrijken;

▸ Je hebt er geen problemen mee om veel avonden aan het werk te zijn (vooral maandag t/m donderdag) en bent bereid om indien nodig in het weekend te werken.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanaf 5 augustus.

▸De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €4.757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel.

Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Bip Van Den Neste (adjunct eindredacteur) via bip.van.den.neste@bnnvara.nl.

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 7 juni via deze link.



Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren. De gesprekken vinden z.s.m. plaats.