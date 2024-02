Senior front-end developer vacatures • 08-02-2024 • leestijd 4 minuten • 296 keer bekeken • bewaren

Senior front-end developer

(36 uur p.w.)

Wil jij bouwen aan interne en externe tools, wil je technische architectuur draaien en meedenken over nieuwe interactieve functionaliteiten? Dan is de afdeling DID opzoek naar jou!

Binnen BNNVARA is de afdeling DID de kennisbank op het gebied van data, innovatie en (online) development. Elke dag zijn wij met ongeveer 30 leuke mensen volop in touw om ervoor te zorgen dat miljoenen Nederlanders al het moois van BNNVARA online kunnen lezen, zien en beluisteren. Als je bij ons komt werken maak je niet alleen deel uit van onze hechte club developers maar ben je ook onderdeel van BNNVARA, een onafhankelijke, ideële mediaorganisatie die zich inzet voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Wij maken graag dingen die ertoe doen. Onze kwaliteit is hoog, onze drempel laag.

Dit ga je doen

Als Frontend developer werk je binnen een van onze multidisciplinaire Agile / SCRUM teams van de Digital Studio. De teams zijn verantwoordelijk voor productontwikkeling, innovatie en de binding met onze gebruikers. BNNVARA maakt gebruik van state-of-the-art frontend technologieën als Apollo/GraphQL, styled-components, Next.js. Onze developers creëren packages die kunnen worden gebruikt door externe partijen. Er is flink wat ruimte voor eigen inbreng, kennisdeling, creativiteit en je krijgt veel verantwoordelijkheid.



Je werkt in onze monorepository aan verschilende projecten van BNNVARA. Deze projecten communiceren via onze BFF met verschillende backend API’s. We werken met ons eigen design systeem en doen dit volgens de richtlijnen van atomic design. De projecten worden door middel van Bitbucket pipelines gedeployed naar AWS. Verder hou je je bezig met:

▸ Ontwikkelen van nieuwe features en techniek voor http://bnnvara.nl.

▸ Verbeteren van de toegankelijkheid, performance en zoekmachinevriendelijkheid van de producten.

▸ Omarmen van Test Driven Development als werkwijze.

▸ Helpen met de doorontwikkeling van onze interne tools.

▸ Helpen met het doorontwikkelen van ons eigen design system http://patterns.bnnvara.nl.

▸ Inspringen op het moment dat er technische hulp nodig is bij storingen.

▸ Je deelt kennis en ervaring met je collega’s.

Wat jij meebrengt

▸ Je toont initiatief, uit eigen beweging breng je ideeën of oplossingen aan.

▸ Je stelt prioriteiten en houdt focus op wat belangrijk is.

▸ Je bent gemotiveerd om samen met anderen het beste resultaat te behalen.

▸ Je bent contactgericht en stelt je toegankelijk en benaderbaar op.

▸ Je kunt tegen een stootje en blijft ook in lastige omstandigheden beheerst en doelgericht werken.

▸ Verder heb je ervaring met:

▸ React/Next.js

▸ Apollo/GraphQL

▸ Es6

▸ Design systems

▸ Testen



▸ Het is een pré als je ervaring hebt met:

▸ Atomic design

▸ Typescript

▸ Styled-components

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlening (onbepaalde tijd) als het vanuit beide kanten goed bevalt. Startdatum is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €5.742,42 (salarisschaal G/H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ De mogelijkheid om trainingen te volgen.

▸ 2x per maand Fail Forward Friday (Google 20% - knutselen met nieuwe tools en technieken).

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Joshua Krishnadath (Corporate Recruiter) via joshua.krishnadath@bnnvara.nl

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 21 maart via de sollicitatieknop. Zodra er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.

In ons recruitmentsysteem is je sollicitatie zichtbaar voor de P&O afdeling en de vacaturehouder(s). We gaan hier vertrouwelijk mee om.