(Senior) allround producer vacatures • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

(Senior) allround producer

(36u p.w.)

Wil jij je inzetten voor de productie van verschillende BNNVARA programma’s? Heb jij ervaring in het produceren van zowel studio-, ENG-, als reisprogramma’s? Ben je goed in het bewaken van de financiën, plannen en organiseren én heb je grote kennis van productieprocessen? Lees dan snel verder!

Dit ga jij doen

Als senior allround producer zorg je ervoor dat titels tijdig en financieel passend geproduceerd worden volgens productieplan. Door jou zijn de programmabegroting, planning, middelen, locaties en schema’s kloppend en uitvoerbaar. Jouw werkzaamheden zijn:

▸Je voert alle werkzaamheden uit die nodig zijn voor een goede voortgang (planning, logistiek, personeel, financiën en faciliteiten);

▸Je stelt programmabegrotingen op in samenwerking met de eindredacteur/samensteller;

▸Je bewaakt binnen de goedgekeurde begrotingen en signaleert eventuele onder- en overschrijdingen;

▸Je draagt de verantwoordelijkheid voor de administratieve handelingen rondom het produceren van de programma’s;

▸Je bepaalt en/of regelt technische en logistieke benodigdheden ten behoeve van het productieplan;

▸Je stelt programmaplanning, draai-, montage- en opnameschema’s op;

▸Je maakt (financiële) afspraken met freelancers, facilitaire partners en bewaakt deze;

▸Je houdt je bezig met de opstart, begeleiding en afronding van meerdere projecten en je stuurt daarbij mogelijk een aantal junior producers aan.

Dit ben jij

▸Je hebt ruime ervaring als producer waardoor je alle werkzaamheden direct zelfstandig kan oppakken.

▸Je hebt grote kennis van productieprocessen en programmabegrotingen en kan inhoud vertalen naar budgetten. Je bent goed in het bewaken van financiën.

▸Je kunt goed plannen en organiseren en stemt je werk af op lopende processen en ontwikkelingen. Je voert je werk secuur uit.

▸Je bent proactief: je komt uit eigen initiatief met ideeën en oplossingen, en voert deze zelfstandig uit.

▸Je kan goed samenwerken: in je werk deel je relevante kennis, informatie en ideeën met anderen, en zorg je voor goede afstemming met je collega’s.

▸Je bent bereid om in avonden en weekenden te werken.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie een half jaar. Ingangsdatum a.s.a.p.

▸De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €4.757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Yvonne Borgers via yvonne.borgers@bnnvara.nl Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer via deze link. De vacature staat open tot en met 14 juni. Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren. De gesprekken vinden z.s.m. plaats.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.