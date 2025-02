Scrum Master/ Agile Coach vacatures • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Scrum Master/ Agile Coach

(36 uur p.w.)

Vind je procesverbetering een uitdaging? Wil je graag fungeren als essentiële brug tussen DID en BNNVARA?

Dan is de afdeling DID opzoek naar jou!

Dit ga je doen

Als Agile coach help je de afdeling DID en de multidisciplinaire teams om de Agile (Scrum/LeSS) werkwijze continu te verbeteren. Je neemt initiatief om procesverbeteringen door te voeren en teams te coachen. Dankzij jouw inzet werken collega’s beter samen, maken ze haalbare afspraken en leveren ze kwalitatieve producten.



▸Teams ondersteunen bij werken volgens Agile SCRUM/LeSS principes.

▸Training en coaching van teams en leiders.

▸Workshops en trainingssessies faciliteren.

▸Scrum-evenementen begeleiden: planning, retro's en stand-ups.

▸Cultuur van continue verbetering stimuleren voor meer efficiëntie.

▸Samenwerking tussen teams en afdelingen verbeteren.

▸KPI's meten en rapporteren aan teamleads en afdelingshoofd.

Zo ziet het team eruit

De afdeling DID bij BNNVARA is dé expert op het gebied van Data, Innovatie en (online) Development. Met zo'n 30 enthousiaste collega's werken we dagelijks aan het online aanbod van BNNVARA voor miljoenen Nederlanders. We gebruiken backend- en frontend-technologie en ontwikkelen voortdurend nieuwe interactieve functies.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €5.742,43 (salarisschaalG/H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is o.b.v. de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,40 netto.

▸ En dit is nog niet alles.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Wilko van Iperen (Hoofd Data Innovatie en Development) via wilko.van.iperen@bnnvara.nl

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen; deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 9 februari de sollicitatieknop.

Zodra er kandidaten reageren die matchen met ons profiel, starten we de procedure. Wacht dus niet te lang.