Wil jij het gaan maken als redacteur, camjo, producer of allround maker? Dan is de BNNVARA Academy iets voor jou!

Meld je vóór zondag 26 mei 23:59 aan voor de BNNVARA Academy 2024/2025 via deze link. Let op! Je kan je maar voor één functie opgeven. Check nog even goed welke dagen je allemaal vrij moet houden voor het selectietraject. Want als je geselecteerd wordt is aanwezigheid verplicht!