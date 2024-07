Scenariotalent gezocht! vacatures • Gisteren • leestijd 3 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

BNNVARA / PUPKIN FILM

Verhalen over liefdes die geheim (hadden) moeten blijven



Voor deze serie zoeken wij nieuw scenariotalent! Wil jij leren in een writersroom te schrijven aan een serie met een vaste structuur en bijbehorende formatelementen? Dan zijn we op zoek naar jou! Onder begeleiding van een ervaren team, met ervaren hoofdschrijver en regisseur, leer je in een half jaar tijd een basisidee voor een aflevering verder uit te werken tot een volledig en draaibaar scenario.

De serie

Iedereen wordt wel eens verliefd. En dat kan mooi zijn, zeker als de liefde wederzijds is en de hele wereld het mag weten. Dan lijkt er geen wolkje aan de lucht. Maar wat als dit niet het geval is: wat als je jouw liefde geheim moet houden? Omdat deze bijvoorbeeld verboden is? Of omdat je bang bent dat de liefde je zelfs fataal kan worden? Wat dan?

Geheime liefde wordt een nieuwe serie van omroep BNNVARA en producent Pupkin Film voor NPO3. De serie gaat over mensen die verliefd zijn, maar dat niet met de wereld kunnen of willen delen. Er zijn verschillende redenen waarom liefdes geheim moeten blijven. Meestal begint een liefde met de twijfel of deze wel wederzijds is, waardoor je je gevoelens voor jezelf houdt. Maar zolang de ander niet weet dat je verliefd bent, zal de liefde onbeantwoord blijven. En dus moet je dat geheim durven doorbreken.

Maar ook wanneer er wél sprake is van wederzijdse liefde zijn er legio redenen om deze geheim te houden. Omdat je getrouwd bent bijvoorbeeld. Of omdat je onderhevig bent aan externe factoren zoals werksituaties, sociale en culturele verschillen, religieuze of traditionele verschillen.

Het format

Geheime liefde wordt een nieuwe NPO3 serie bestaande uit zes afleveringen van 35 minuten. Zes losse liefdesverhalen die door een vast en terugkerend karakter aan elkaar verbonden worden. Elke aflevering vertelt een nieuwe geheime liefde vanuit de perspectieven van de betrokken geliefden. Dat doen we aan de hand van een vast personage: podcastmaakster Nora die alle betrokken amants los van elkaar interviewt.

Hoe doe je mee?

We vragen je met 3 ideeën van maximaal 1 A4 te komen voor afleveringen over geheime liefdes. Wij zijn op zoek naar verhalen over geheime liefdes die een diverse afspiegeling vormen van onze maatschappij. Spannende, tragische of juist heel grappige verhalen over liefdesthema’s die zich in het hier en nu afspelen waarbij de hoofdkarakters uit alle lagen van de samenleving komen. Van jong tot oud, met een beperking of met verschillende identiteiten of culturele achtergronden. Hierbij is het vooral van groot belang dat het ‘geheime’ aspect van de liefde centraal staat. Denk aan: liefde op de werkvloer, liefde die eigenlijk verboden is, liefde die je leven compleet overhoophaalt, of zelfs liefde die je fataal kan worden. Het moeten bovenal verhalen zijn waarbij de consequenties veel groter zijn dan je van tevoren dacht.

Voor wie?

Je moet aantoonbare ervaring hebben in het maken van audiovisuele producties. Dit betekent dat je minimaal één (korte) audiovisuele productie moet hebben geschreven die voor een algemeen publiek is tentoongesteld. Dit kan bijvoorbeeld een korte film, documentaire, muziekvideo of andere vorm van audiovisuele content zijn die op een filmfestival, televisie, of online platform is vertoond.

Een afgeronde schrijfopleiding is hierbij niet vereist.

Daarnaast mag je niet meer dan twee NPO-series op je naam hebben staan. Hiermee wordt bedoeld dat je niet als scenarist betrokken mag zijn geweest bij meer dan twee series die zijn uitgezonden op een NPO-zender.

Bij aanmelding verklaar je beschikbaar te zijn in de periode van september tot december 2024 voor het uitschrijven van je basisidee tot een volwaardige aflevering. In de periode van januari tot eind juni 2025 ben je beschikbaar voor laatste herschrijvingen en aanverwante zaken. Daarnaast ga je als scenariotalent akkoord met de algemene richtlijnen en voorwaarden van Geheime Liefde.

Praktisch

Aanmelden doe je uiterlijk voor 15 augustus 2024.

Naast je drie ideeën voor een aflevering ontvangen we ook graag een beknopte motivatie (van maximaal 300 woorden) op een A4. Daarbij ontvangen we ook graag jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres, en een portfolio of showreel van jouw werk.

Het indienen van je ideeën kan via geheimeliefde@pupkin.com.

Selectieprocedure

De eerste selectie van 10 tot 12 plannen/talenten wordt gemaakt in samenspraak tussen de omroep (BNNVARA) en de producent (Pupkin Film). In de laatste week van augustus plannen wij een tweede ronde met gesprekken in met de dramaturg, creative producer, regisseur en hoofdschrijver van het project.

De definitieve keuze van 6 plannen/talenten wordt eind augustus bekend gemaakt.

Er wordt gestreefd naar een diverse vertegenwoordiging van talenten. Dit betekent dat we ruimte creëren voor talenten uit verschillende achtergronden, genders, leeftijdsgroepen en culturen. Inhoudelijk wordt geselecteerd op originaliteit, authenticiteit en kwaliteit van de ingeleverde ideeën.

Voor afgewezen plannen wordt een standaard afwijzingsbrief rondgestuurd, over deze beslissing kan niet gecorrespondeerd worden. Alleen geselecteerde plannen/talenten worden gebeld.

Voor vragen over je aanmelding of over het project kan je mailen naar geheimeliefde@pupkin.com .

We kijken uit naar je inzending!