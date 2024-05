Samensteller - late avond talkshow

▸1 à 2 keer per week neem je de leiding over de dag van uitzending. ▸Samen met de presentatoren, redactie en eindredactie bouw je aan de ideale show. ▸Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en inspireren van het team. ▸Taken, gasten en onderwerpen verdeel je over de redacteuren. ▸Samen met de redactie maak je de aangeleverde items en content nóg beter. ▸Je zorgt voor rijke, originele en secure line ups. ▸Je ontwikkelt samen met collega-samenstellers en eindredactie mede de visie van het programma – en evenzo bepaal je de koers. Wat jij meebrengt ▸Je weet als geen ander wat je NPO1 televisiekijkend Nederland moet bieden voordat ze gaan slapen. ▸Je durft op jouw dag programma-inhoudelijke beslissingen te nemen en weet deze overtuigend te beargumenteren. ▸Met jouw ideeën en kritische vragen haal je het beste in je collega’s naar boven. ▸Je hebt het lef, de humor en de vrije geest die maken dat jouw uitzendingen altijd boven het maaiveld uitsteken. ▸Je werkt graag onder tijdsdruk en je houdt het overzicht. ▸Je bent communicatief vaardig, op alle fronten: je draaiboeken zijn foutloos, je deelt heldere taken uit en geeft de dagploeg heads ups waar nodig. ▸Je bent bereid om lange dagen te maken en met regelmaat ’s morgens vroeg en in het weekend te werken.



Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij voorkeur start je per 5 augustus.

▸De functie heeft een salaris tussen € 3.118,48 en € 4.757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.



Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.



Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Bip van den Neste via bip.van.den.neste@bnnvara.nl.

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen. Deze worden niet in behandeling genomen.