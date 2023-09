Samensteller bij Kinderen voor Kinderen vacatures • 19-09-2023 • leestijd 4 minuten • 697 keer bekeken • bewaren

Samensteller bij Kinderen voor Kinderen

(32-36 uur p.w.)

Wil jij aan de slag bij het vrolijkste kinderkoor van Nederland dat al 44 jaar favoriet is bij jong en oud? Wil jij de redactie inspireren en je inzetten voor vernieuwende online content voor onze doelgroep? Naast de bekende tv-programma’s zoals ‘De Grote Show’ en goed bekeken videoclips, is Kinderen voor Kinderen populair op YouTube met bijna 650.000 abonnees en miljoenen views per maand.

Dit ga je doen

Als samensteller ben je verantwoordelijk voor alle (online) content en social kanalen waarbij muziek en dans centraal staan. Je leidt de redactievergaderingen en spart met de redactie over vorm en inhoud. Jij bent dan ook het dagelijkse aanspreekpunt voor de redactie. In overleg met de presentator en eindredacteur bepaal jij de vorm en inhoud. Je verplaatst je in de belevingswereld van kinderen van 6-9 jaar en maakt content met kinderen uit het koor. Verder verzin je (ver)nieuwe(nde) ideeën om het merk Kinderen voor Kinderen te versterken. Kortom, een afwisselende en zelfstandige functie bij het vrolijkste kinderkoor van Nederland!

Op onze gezellige, hardwerkende redactie is er altijd tijd voor een praatje, zorgen we voor onze eigen (lekkere) koffie en wordt er veel gelachen. Naast dat je onze nieuwe nummers niet meer uit je hoofd krijgt, genieten we ook regelmatig van een borrel met ‘normale’ muziek en wordt er genoeg gesnackt rond 16:00 uur.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt een goede dosis creativiteit zowel schriftelijk als in beelden.

▸ Ervaring als samensteller/eindredacteur in de contentsector: echt aantoonbare ervaring van een aantal jaar.

▸ Deelt kennis, informatie en ideeën met anderen en draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie. Je kunt het team motiveren en inspireren.

▸ Je komt met oplossingen, nieuwe ideeën en invalshoeken voor online kanalen.

▸ Je kunt online content creëren voor een jonge doelgroep.

▸ Je kunt en wil met regelmaat in weekenden en schoolvakanties werken.

▸ Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd t/m 1 juli 2024. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.869,55 en €4.377,65 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach en psycholoog.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Gezellige borrels in onze eigen bar of digitaal onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje, maar ook interessante kennissessies.

Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Maaike Fijen (eindredacteur) via maaike.fijen@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 8 oktober 2023 via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op 12 en 13 oktober.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.