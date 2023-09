Samensteller bij Khalid & Sophie vacatures • 12-09-2023 • leestijd 3 minuten • 584 keer bekeken • bewaren

Samensteller bij Khalid & Sophie

(36 uur p.w.)

Wil jij graag samen met de redactie items ontwikkelen die worden uitgezonden in onze dagelijkse talkshow? Wil jij het beste in collega’s naar boven halen en actuele maatschappelijke onderwerpen op een goede manier belichten? Dan is de redactie van Khalid & Sophie op zoek naar jou!

Dit ga jij doen

Als samensteller bij Khalid & Sophie ben je verantwoordelijk voor 1 of 2 shows per week. Op jouw dag leid jij de vergaderingen en bepaal jij in overleg met presentator en eindredactie de vorm en de inhoud. Overdag ben je de baas van het draaiboek en ’s avonds vindt onder jouw aanvoering de live-uitzending plaats.

▸ 1 à 2 keer per week neem je de leiding over de dag van uitzending.

▸ Samen met de presentatoren, redactie en eindredactie bouw je aan de ideale show.

▸ Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en inspireren van het team.

▸ Taken, gasten en onderwerpen verdeel je over de redacteuren.

▸Samen met de redactie maak je de aangeleverde items en content nóg beter.

▸Je zorgt voor rijke, originele en secure line ups.

▸ Je ontwikkelt samen met collega-samenstellers en eindredactie mede de visie van het programma – en evenzo bepaal je de koers.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt relevante werkervaring, waardoor je zelfstandig kunt werken als samensteller.

▸ Je durft op jouw dag programma-inhoudelijke beslissingen te nemen en weet deze overtuigend te beargumenteren.

▸ Met jouw ideeën en kritische vragen haal je het beste in je collega’s naar boven.

▸ Je werkt graag onder tijdsdruk en kunt hierbij overzicht houden.

▸ Je bent communicatief vaardig, op alle fronten: je draaiboeken zijn foutloos, je deelt heldere taken uit en geeft de dagploeg heads ups waar nodig.

▸ Je bent bereid om lange dagen te maken en met regelmaat ’s morgens vroeg en in het weekend te werken.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd tot en met mei. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk.

▸ De functie heeft een salaris tussen € 3.359,59 en € 5.284,04 (salarisschaal H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Gezellige borrels in onze eigen bar of digitaal onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje, maar ook interessante kennissessies. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Joep School, eindredacteur van Khalid & Sophie via joep.school@bnnvara.nl

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 20 september via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 22 september.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.