Redacteur/presentator Spuiten en Slikken • 02-12-2024

Redacteur/presentator Spuiten en Slikken

36 uur p.w.



Ben jij nieuwsgierig, doortastend en klaar om grenzen te verleggen? Duik je graag in de wereld van seks, drugs en taboes? Vind je het leuk om spannende content te maken én kijkers mee te nemen in bizarre trends en lifestyles door ze zelf te ervaren? Dan zoeken wij jou als redacteur én presentator van Spuiten en Slikken!



Over Spuiten en Slikken

Spuiten en Slikken is een educatief YouTube-kanaal over seks, drugs en lifestyle. Op dit kanaal maken Roos Haarsma en Diva Brons content om meer sympathie voor bepaalde lifestyles en seks- en drugs gerelateerde onderwerpen te creëren, waar nogal wat vooroordelen over heersen. Daarnaast geven ze voorlichting over alles wat maar met seks en drugs te maken heeft en laten zien hoe je dit zo veilig en goed mogelijk beleeft. Spuiten en Slikken is er om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.



Dit ga je doen

▸Research en scripts schrijven voor series en documentaires;

▸Meedenken over TikTok- en YouTube-content;

▸Plannen en organiseren van opnames;

▸Onderwerpen bedenken voor de Spuiten en Slikken podcast en deze hosten

▸Brainstormen met het team en zorgen voor relevante en impactvolle onderwerpen;

▸Kijkers meenemen in persoonlijke verhalen, nieuwe trends en taboes;

▸Onderzoeken en uitproberen van bijzondere lifestyles en fetishes;

▸Naar voren treden als hét gezicht van Spuiten en Slikken, zowel op YouTube als op social media.



Dit bied jij

▸Je hebt ervaring als redacteur en/of presentator en weet met jouw creativiteit jongeren te boeien;

▸Je bent nieuwsgierig en niet bang om jezelf in de kijker te zetten met een flinke dosis humor en lef;

▸Kennis van social media en Youtube: je snapt en weet wat werkt op Youtube, Instagram en TikTok;

▸Je kunt mensen goed peilen en helder inschatten wie de juiste personen zijn om op beeld pakkend een verhaal te vertellen;

▸Je hebt een gezonde nieuwsgierigheid om zelf thema’s in de wereld van drugs en lifestyle te beleven en schrikt niet terug je eigen ervaringen te delen in series als Drugslab of Jurre’s 2e Date;

▸Je kunt goed met een strakke tijdsindeling overweg waardoor je gemakkelijk aan meerdere formats tegelijkertijd kunt werken;

▸Je werkt gestructureerd waardoor je alle info uit je research kunt ordenen tot een relevant en eenduidig verhaal.

Dit bieden wij jou

▸ Een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk.

▸De functie heeft een salaris tussen €2.711,87 en €3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸Een presentatorentoeslag van €350 per maand.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Leslie Borgers via leslie.borgers@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 15 december via onderstaande knop.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Wacht dus niet te lang met reageren.