Redacteur/ Producer 3 op Reis vacatures

Redacteur/ Producer 3 Op Reis

(36 uur p.w.)

Ben jij die gepassioneerde reisliefhebber met een neusje voor de meest verrassende verhalen en bestemmingen? En is het voor jou een sport om een reis zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk te produceren? Dan is de redactie van 3 Op Reis op zoek naar jou!

Dit ga jij doen

Als redacteur en producer van 3 op Reis ben je zowel inhoudelijk als productioneel verantwoordelijk voor een aantal reizen. Vooraf, tijdens en daarna. Je bedenkt verrassende invalshoeken voor bekende en onbekende reisbestemmingen, weet daar de juiste hoofdpersonen bij te vinden en werkt dit uit in een script. Productioneel zorg je voor de planning van de reis en boek je tickets, hotels, auto’s en activiteiten. In de meeste gevallen ga je mee op reis en dan ben je zowel de reisleider van dienst als degene die het budget en de inhoud bewaakt.

Wat jij meebrengt

▸Je hebt een brede blik op de wereld en in jouw research word je gedreven door een voorliefde voor andere landen, culturen en mooie verhalen die verder gaan dan de standaard reisverhalen;

▸Je voelt goed aan welke hoofdpersonen bij 3 op Reis passen en voelt je comfortabel bij voorgesprekken op afstand en in het Engels;

▸Je kunt goed vooraf in kaart brengen hoe de draaidagen in het buitenland eruit zullen zien en wat er nodig is om die dagen optimaal te benutten;

▸Je kunt je research goed verwerken in een script waarin het verhaal van de bestemming aantrekkelijk verteld wordt;

▸Op reis ben je flexibel en speel je makkelijk in op onverwachte situaties. Daarnaast schakel je makkelijk tussen de faciliterende en de sturende rol, oftewel: jij zorgt ervoor dat iedereen op tijd eet en drinkt, maar grijpt ook in als een tekst niet klopt of er overuren dreigen te ontstaan;

▸Je bent taalvaardig in het Nederlands en Engels. Spreek je daarnaast ook Spaans, Frans of Duits, dan is dat een pré;

▸In verband met tijdsverschillen ben je bereid om soms op onregelmatige tijden te werken.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en €4.757,41 (salarisschaal F/G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is o.b.v. de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Hanneke van Bindsbergen, eindredacteur via hanneke.van.bindsbergen@bnnvara.nl.

Solliciteren? Reageer z.s.m. en uiterlijk 26 februari via de sollicitatieknop. Zodra er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag tegemoet.



In ons recruitmentsysteem is je sollicitatie zichtbaar voor de P&O afdeling en de vacaturehouder(s). We gaan hier vertrouwelijk mee om.