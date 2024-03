Redacteur bij NPO BLEND vacatures • 22-03-2024 • leestijd 3 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Redacteur bij NPO BLEND

(36 uur p.w.)

Begin jij je dag vaak vroeg? En ben je groot liefhebber van muziek, met passie voor radio? Lees dan snel verder!

Voor “The Morning Show” op de nieuwe radiozender NPO BLEND zoekt BNNVARA namelijk een redacteur. Als redacteur bij NPO BLEND werk je samen met je collega’s aan de opzet van een nieuw radioprogramma. De muziek die gedraaid wordt en de sfeer van de uitzending zet voor veel mensen de toon van de dag! Voor ons is dat de magie van radio. Word jij enthousiast als je dit leest? En herken je jezelf in de onderstaande omschrijving? Dan ben jij misschien onze gedroomde nieuwe collega.

Dit ga je doen

Als redacteur van The Morning Show op BLEND werk je mee aan het opstarten van een nieuw programma. Jij bent de belangrijkste schakel achter de schermen van de show. Je bereidt samen met het team het programma voor waarbij je zoekt naar interessante onderwerpen die passen bij de ochtend. Als redacteur bij NPO BLEND inspireer en enthousiasmeer je de luisteraars met jouw liefde voor muziek. Daarnaast hou je je bezig met het regelen van gasten en het voorbereiden van studiogesprekken.

Over The Morning Show op BLEND

The Morning Show zal dagelijks tussen 7 en 10 uur ‘s ochtends te horen zijn op NPO BLEND. Het programma heeft twee hosts die vol energie de dag starten en de toon van de dag zetten door middel van de sfeer en de muziek op de radio. Nieuws, entertainment, gasten en persoonlijke gesprekken komen dagelijks voorbij. NPO BLEND is een pilotzender die zich richt op de generaties die met NPO FunX zijn opgegroeid en nu een volwassener geluid willen horen. NPO BLEND biedt luisteraars tussen de 35 en 54 jaar een gevarieerde mix van R&B, afro, neo soul, hiphop en classics uit de nineties en zeroes.

Dit bied jij

▸ Je kent de doelgroep van NPO BLEND en weet wat hen bezighoudt;

▸ Je bent een nieuwsjunk en volgt het nieuws via verschillende kanalen;

▸ Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van radio en social media;

▸ Je werkt graag in teamverband, maar kunt ook zelfstandig uit de voeten;

▸ Je bent proactief bij het bedenken van onderwerpen.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst tot en met eind december. Indien het mogelijk is, is onze intentie om je te verlengen. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.711,87 en €4.757,41 (salarisschaal F/G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is o.b.v. de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%.

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal.

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week.

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA).

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Dienke Keizer via dienke.keizer@bnnvara.nl

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 1 april via de sollicitatieknop.