Redacteur bij De Nieuws BV • vacatures • 25-05-2023 • leestijd 4 minuten • 1331 keer bekeken • bewaren

Redacteur bij De Nieuws BV (m/v/x)

(36 uur p.w.)

Hou je van radio, nieuws, de verhalen erachter en puzzelen op mooie audio? En heb jij oog voor verschillende verhalen vanuit alle hoeken van de maatschappij? Dan is de redactie van De Nieuws BV op zoek naar jou!

Dit ga jij doen

▸ Onderwerpen zoeken voor de uitzending, en pitchen in de redactievergaderingen.

▸ De leukste en interessantste gasten bij verschillende onderwerpen binnenhalen.

▸ Zorgen dat een onderwerp goed voorbereid in de uitzending terecht komt.

▸ Mooie audiobijdrages maken.

▸ Meedenken over series, reportages en alles wat er volgens jou in een spannend programma thuishoort.

De Nieuws BV is een programma dat graag eigenzinnige, vooruitstrevende onderwerpen op de radio brengt. Met verdieping, gezichten bij het nieuws en humor. Dagelijks, tussen 12 en 13.30 uur. We werken daar met een mens of vijfentwintig aan: redacteuren, samenstellers, planners, presentatoren en audiospecialisten. Wij vormen samen een levendig team dat samen zóekt, discussieert, lol heeft en elkaar steunt.

Dit breng jij mee

▸Ervaring als redacteur op een journalistieke redactie waardoor je de werkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren.

▸Een nieuwsgierige en creatieve geest. Je kijkt verder dan de voorpagina van de krant: hebt oog voor bijzondere en verrassende verhalen.

▸Je zoekt de verdieping, vergaart kennis en bouwt netwerken op om onderwerpen goed voor het voetlicht te brengen.

▸Je houdt van (samen)werken in een team.

▸Je bent in staat om in series en andere radiovormen te denken.

▸Je voelt je verbonden met de missie van BNNVARA: een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving, en hebt oog voor diversiteit en inclusie. Je kunt je goed inleven in verschillende perspectieven in de maatschappij, waardoor je kunt bijdragen aan inclusiviteit in je werk.

Dit bieden wij jou

▸ Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen € 2.869,55 en € 4.377,65 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een groot zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken.

▸ Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week

- reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15 netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Laura Pérez Peschier, samensteller, via laura.perez.peschier@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 18 juni via de sollicitatieknop. Zodra kandidaten matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.

Om ervoor te zorgen dat we alle kandidaten op dezelfde manier beoordelen en gelijke kansen bieden in het selectieproces stellen we alle kandidaten dezelfde vragen in het sollicitatieformulier, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed hier voldoende aandacht aan.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.