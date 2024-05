Producer Kassa vacatures • 09-05-2024 • leestijd 3 minuten • 223 keer bekeken • bewaren

Producer Kassa

32-36 uur p.w.

Wil je samen met ons vastgelopen consumenten helpen én maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht brengen? Voor dit kritische consumenten programma van BNNVARA zijn wij op zoek naar een Producer.

Over kassa

Kassa is het kritische consumentenprogramma van BNNVARA, gepresenteerd door Amber Kortzorg. Het programma wordt wekelijks op zaterdag live uitgezonden op NPO 2. Bij Kassa werken, betekent je inzetten tegen onrechtvaardigheid en in complexe zaken de onderste steen boven krijgen. Dit geldt zowel voor consumentenzaken als maatschappelijke onderwerpen zoals een betere gezondheidszorg en jeugdhulpverlening, minder armoede & schuldenproblematiek, een gezondere en gelukkigere samenleving en het controleren van uitvoerende instanties als gemeentes en de Belastingdienst.

Dit ga jij doen

▸Je bewaakt de financiën per uitzending binnen de kaders die je gegeven zijn door de senior producer.

▸Je draagt de verantwoordelijkheid voor de administratieve handelingen rondom het produceren van het programma.

▸Je voert samen met een senior producer alle voorkomende werkzaamheden uit die nodig zijn voor een goede voortgang (planning, logistiek, personeel, financiën en faciliteiten).

▸Je zoekt archiefmateriaal en regelt licenties.

▸Je verwerkt zowel eigen opnamemateriaal als (online) extern materiaal.

▸Je werkt mee aan het leukste consumentenprogramma van NPO.

Wat jij meebrengt

▸Je hebt affiniteit met de productie van informatieve televisieprogramma's.

▸Je beschikt over een brede belangstelling en je hebt interesse in journalistiek inhoudelijke onderwerpen zoals Kassa die produceert.

▸Je bent een ster in plannen en organiseren. Je kunt zelfstandig een geschikte werkaanpak bepalen voor jouw taken en deze uitvoeren. Zo stem je de planningen die je maakt af op lopende processen en zorg je ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn.

▸Je bent digitaal vaardig en kunt digitale structuur aanbrengen in je werkzaamheden.

▸Een goede dosis aan energie.

▸Je hebt ervaring als producer. Je bent een belangrijk onderdeel van de redactie en werkt nauw samen met redacteuren, verslaggevers en de eindredacteur.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In eerste instantie voor de duur van 8 maanden. Startdatum 19 augustus 2024 tot midden mei 2025.

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over de inhoud van de functie? Stel ze aan Marjolein Mekkes (Sr. Producer) via

marjolein.mekkes@bnnvara.nl Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 16 mei via deze link.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren. De gesprekken vinden z.s.m. plaats.