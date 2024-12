Producer vacatures • 05-12-2024 • leestijd 3 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

Producer

(36 uur p.w.)

Ben jij flexibel, stressbestendig en altijd op zoek naar oplossingen? Heb je een passie voor media en een scherp oog voor detai? Dan zijn we op zoek naar jou!

Over BNNVARA

BNNVARA produceert diverse programma’s voor TV, YouTube en NPO Start, zoals Spuiten en Slikken, Boos, Van de Wereld, Kassa en Vroege Vogels. Deze programma’s brengen maatschappelijk relevante thema’s, entertainment en journalistieke producties naar een breed publiek.

Dit ga jij doen

▸Je bewaakt de financiën per uitzending binnen de kaders die je gegeven zijn door de senior producer;

▸Je draagt de verantwoordelijkheid voor de administratieve handelingen rondom het produceren van het programma;

▸Je voert samen met een senior producer alle voorkomende werkzaamheden uit die nodig zijn voor een goede voortgang (planning, logistiek, personeel, financiën en faciliteiten);

▸Je zoekt archiefmateriaal en regelt licenties;

▸Je verwerkt zowel eigen opnamemateriaal als (online) extern materiaal

▸Je bereidt draaidagen voor, regelt daarvoor props en andere benodigdheden, gaat soms mee en bent het aanspreekpunt voor de crew.

Dit ben jij

▸Je hebt ervaring met de productie van televisieprogramma's;

▸Je bent een ster in plannen en organiseren. Je kunt zelfstandig een geschikte werkaanpak bepalen voor jouw taken en deze uitvoeren. Zo stem je de planningen die je maakt af op lopende processen en zorg je ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn; ▸ Je hebt ervaring als producer. Je bent een belangrijk onderdeel van de redactie en werkt nauw samen met redacteuren, verslaggevers en de eindredacteur.

▸ Je bent sociaal, communiceert makkelijk met verschillende mensen.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In eerste instantie voor de duur van 6 maanden. Je start bij voorkeur in januari 2025.

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA); ▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over de inhoud van de functie? Stel ze aan Olav du Chatinier (olav.du.chatinier@bnnvara.nl) Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 10 december via de sollicitatieknop

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren.