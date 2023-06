Presentator De Nacht van BNNVARA • vacatures • Gisteren • leestijd 3 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

Presentator De Nacht van BNNVARA

(8 uur p.w.)

Ben jij de ambitieuze radiomaker die in de nacht wil excelleren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de nacht van maandag op dinsdag van 02.00 tot 05.00 uur maken we De Nacht van BNNVARA. Voor die graveyard shift van NPO Radio 1 nemen de NTR, EO, KRO-NCRV, BNNVARA en Omroep ZWART elk één nacht voor hun rekening. Jonge makers creëren nachtradio waar je wakker van ligt, met onderwerpen waar je wakker voor wilt blijven. Zowel onvoorspelbaar als kwetsbaar, met een intimiteit die alleen de nacht kan bieden. In ‘De Nacht van…’ krijgen studiogasten nog écht de ruimte voor hun verhaal en luisteraars praten mee.

Dit ga jij doen

▸ Je maakt samen met de redacteur een line up en een draaiboek voor de uitzending.

▸ Je regelt het zelf: van de techniek tot de sfeer in de studio.

▸ Je maakt een diepte-interview van een uur.

▸ Je hebt interactie met luisteraar door vragen of stellingen.

▸ Je speelt een spel met de luisteraar, waardoor je ook nog je innerlijke quizmaster kan ontwikkelen.

▸ Op deze plek voor talenten krijg je de kans je talent te ontwikkelen en te laten horen wat je kunt. Samen met éen redacteur ben je verantwoordelijk voor die drie magische uren in de nacht. Let op: dit is een baan voor éen dag/nacht in de week.

Wat jij meebrengt

Het liefst moet je onderstaande dingen al een beetje kunnen of keihard willen leren.

▸ Je moet ECHT van radio houden, want het tijdstip is pittig, dat hou je alleen vol met een oprechte liefde voor het vak.

▸ Je wilt leren of kunt al aankondigen en afkondigen.

▸ Je moet zelf de techniek van de tafel (leren) beheersen en daar heb je als radiomaker je hele verdere carrière profijt van.

▸ Je hebt creatieve ideeën die passen bij de specifieke sfeer die bij de nacht hoort.

▸ Je voelt je verbonden met de missie van BNNVARA: een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving, en hebt oog voor diversiteit en inclusie. Je kunt je goed inleven in verschillende perspectieven in de maatschappij, waardoor je kunt bijdragen aan inclusiviteit in je werk.

Wat wij jou bieden

▸ De contractvorm is in overleg. Bij voorkeur start je per 1 juli. Bij een CAO overeenkomst gelden de onderstaande arbeidsvoorwaarden.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15 netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Wim van Klaveren via wim.van.klaveren@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 18 juni via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 19 juni.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.