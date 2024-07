Politiek redacteur bij De Nieuws BV vacatures • 05-07-2024 • leestijd 3 minuten • 138 keer bekeken • bewaren

Politiek Redacteur De Nieuws BV

(36 uur p.w.).

Hou je van radio, nieuws en politieke actualiteit op mooie audio? En heb jij oog voor verschillende verhalen vanuit alle hoeken van de maatschappij? Dan is de redactie van De Nieuws BV op zoek naar jou!

Over De Nieuws BV

De Nieuws BV is een programma dat graag eigenzinnige, vooruitstrevende onderwerpen op de radio brengt. Met verdieping, gezichten bij het nieuws en humor. Dagelijks, tussen 12 en 13.30 uur. We werken daar met een mens of vijfentwintig aan: redacteuren, samenstellers, planners, presentatoren en audiospecialisten. Wij vormen samen een levendig team dat samen zóekt, discussieert, lol heeft en elkaar steunt.

Dit ga je doen

▸ Vanuit je eigen invalshoeken verzin je bij de politieke actualiteit ideeën voor zowel korte als uitgebreide nieuwsverhalen.

▸ Voor de uitzending regel je sprekers die zowel van binnen als buiten de Tweede Kamer komen.

▸ Je doet research naar onderwerpen en bereidt de gesprekken voor de uitzending voor.

▸ Je verzorgt audiofragmenten voor in de uitzending en maakt regelmatig politieke (audio)reconstructies.

Dit bied jij

▸ Je hebt grote affiniteit met de Haagse politiek en volgt het politieke nieuws op de voet.

▸Je hebt enkele jaren ervaring als politiek journalist.

▸Je hebt een netwerk binnen politiek Den Haag of het talent om dat snel op te bouwen.

▸Je bent initiatiefrijk, brengt eigen ideeën in en hebt een creatief denkvermogen.

▸ Je kunt zowel solo als in teamverband werken.

▸Je kunt audio editen voor montages, of wil dit snel leren.

▸De politieke agenda is soms onvoorspelbaar, dus je bent in staat flexibel om te gaan met je werktijd.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.711,87 en €4.757,41 (salarisschaal F/G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Marieke Rietkerk via marieke.rietkerk@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 10 juli via de sollicitatieknop.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren. De gesprekken vinden z.s.m. plaats.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.