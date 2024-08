Online Videoredacteur bij Kassa YouTube vacatures • 07-08-2024 • leestijd 4 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

Online videoredacteur bij Kassa YouTube

(36 uur p.w.)

Wil je samen met ons vastgelopen consumenten helpen én maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht brengen? Dan is Kassa op zoek naar jou!

Kassa

Kassa is het kritische consumentenplatform van BNNVARA. Heb jij als consument een probleem? Dan lossen wij het voor jou op! Dat doen we niet alleen wekelijks op zaterdag met ons live programma op NPO 2, maar ook online, via onze website en social mediakanalen als Instagram, TikTok en YouTube. Door daar te zijn waar de doelgroep zich bevindt, kunnen we zo veel mogelijk consumenten helpen.

Dit ga je doen

Voor ons vernieuwde YouTube-kanaal zijn we op zoek naar een gedreven, journalistieke online videoredacteur. Iemand die het merk Kassa kan verbreden naar jongere consumenten (20-34 jaar) die Kassa niet via televisie kennen. Jij weet als geen ander hoe je de kijker op YouTube moet aanspreken en hoe je hun aandacht weet vast te houden. Je wordt onderdeel van een geheel nieuw team, waarin je het YouTube-kanaal een nieuw gezicht gaat geven en de ruimte krijgt om hierin te experimenteren.

Voel jij je hiertoe geroepen en ben je een gedreven enthousiaste journalistieke en creatieve online videomaker met een snel hoofd en hart voor consumenten? Dan past Kassa bij jou! Je krijgt in het YouTube team, waarin je vooral nauw samenwerkt met een camjo, veel ruimte voor eigen initiatieven en creatieve ideeën. We zijn benieuwd naar jouw input.

Als redacteur:

▸ Ben je verantwoordelijkheid voor de inhoud en onderwerpen van de video’s die je voor Kassa YouTube gaat maken. Je rapporteert aan de eindredacteur.

▸ Bedenk en bereid je (journalistieke) onderwerpen voor met steeds een vernieuwende invalshoek.

▸ Ga je de video die je hebt bedacht van begin tot eind optuigen: Denk hierbij aan de gehele journalistieke en juridische research en bellen met gedupeerden of betrokkenen in je video.

▸ Opzet maken voor de video’s: welke informatie vertel je waar en hoe breng je dit in beeld?

▸ Teksten schrijven voor de voice-overs en (studio)opnames.

▸ Inhoudelijk meekijken met de montages en hier feedback op geven.

▸ Redactievergaderingen bijwonen en meedenken over de items die we maken en hoe we Kassa YouTube kunnen blijven vernieuwen.

Wat jij meebrengt:

▸ Je bent goed op de hoogte van het laatste consumentennieuws en bent in staat deze in video voor jongeren relevant te maken.

▸ Je hebt rijke ervaring in het maken van content voor YouTube voor een jongere doelgroep.

▸ Je kunt op een heldere, compacte en creatieve manier informatie overbrengen.

▸ Je hebt een sterk rechtvaardigheidsgevoel waardoor je gedreven bent mee te dragen aan de maatschappelijke kwesties en maar ook de individuele consumentenproblemen die wij in Kassa belichten.

▸ Je beschikt over (relevante) journalistieke ervaring waardoor jouw werk inhoudelijk tot in de details klopt.

▸ Een goede dosis aan energie, vol nieuwe onderwerp ideeën waarmee Kassa YouTube zich kan onderscheiden en nieuws kan maken.

Wat wij jou bieden

▸ Arbeidsovereenkomst voor 6 maanden. Met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.711,87 en €3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Liv Rotteveel, eindredacteur Kassa via liv.rotteveel@bnnvara.nl en Patrick Slijkoord via patrick.slijkoord@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze worden niet in behandeling genomen.



Solliciteren?

Reageer uiterlijk 18 augustus de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 19 augustus.