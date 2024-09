Online video redacteur bij Het Online Team (HOT) vacatures • 30-08-2024 • leestijd 4 minuten • 243 keer bekeken • bewaren

Online video creatief/redacteur bij Het Online Team (HOT)

(36 uur p.w.)

Wil je dit najaar twee vette, online video series maken voor een jonge doelgroep? Dan zoeken we jou bij Het Online Team (HOT) van BNNVARA.

Het BNNVARA Online Team

Bij HOT borrelt en bruist het. Op onze afdeling werken bevlogen makers elke dag aan allerlei creatieve content voor elk online platform dat er is. Denk aan originele YouTube series voor NPO3 en NPO Start, experimentele Livestreams voor Twitch en spraakmakende TikTok campagnes uitrollen. Daarnaast maken we allerlei promotionele video’s voor (bijna) alle BNNVARA titels en merken (denk aan Kassa, 3 op Reis, Kinderen voor Kinderen).

Dit ga je doen

Dit najaar maken we twee series waarvoor we een maker zoeken die zin heeft om originele video content maken voor een jonge doelgroep (13-25 jaar). Je zal in 3 maanden (15 september-15 december) aan de slag gaan met beide projecten en krijgt veel ruimte voor eigen initiatieven en creatieve ideeën.

Voor de nieuwe NPO3 YouTube serie Hoe Slecht is het Echt (HSIHE) waarin Max Terpstra zelf wel zal bepalen hoe slecht plekken met slechte reviews écht zijn, zul je vooral bureauresearch doen. Wat is het verhaal van de ondernemer achter de slechte reviews? Wie schreef de review? En, hoe slecht is het echt? Met jouw research voed je de presentator en camjo zodat zij op locatie een mooi en bij vlagen kritische video kunnen maken.

Voor de nieuwe zesdelige BNNVARA Twitch livestream Wat Lul je Nou zul je vooral thema’s redactioneel uitwerken. We zetten voor deze serie een Discord op i.s.m. team Innovatie zodat we daar voor jou als redacteur input uit kunnen halen – regelrecht vanuit de doelgroep! Wat houdt ons publiek bezig? In Wat Lul je Nou gaan 3-5 jongeren er live met elkaar over in gesprek. Ze laten zich daarbij leiden door de chat op Twitch én in discussie met een expert of bekend persoon. Aan jou de taak om de gesprekken voor te bereiden en vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Voor deze serie werken we samen met Het Lagerhuis.

Als redacteur

▸ Ben je verantwoordelijkheid voor de inhoud en onderwerpen van de video’s voor HSIHE en Wat Lul je Nou?

▸ Bedenk en bereid je onderwerpen voor met originele en scherpe invalshoek. Je belt met ondernemers, betrokkenen, experts en haalt overal input vandaan om onderwerpen en thema’s te kunnen uitwerken.

▸ I.s.m. eindredacteur en camjo vertaal je de onderwerpen en thema’s die je hebt onderzocht naar video draaiboeken: Welke informatie vertel je waar en hoe breng je dit in beeld?

▸ Teksten schrijven voor de voice-overs en (studio)opnames met presentatoren.

▸ Inhoudelijk meekijken met de montages en hier feedback op geven.

▸ Redactievergaderingen bijwonen en meedenken over wat de series HSIHE en Wat Lul je Nou inhoudelijk en creatief gezien, nodig hebben.

Wat jij meebrengt

▸ Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke thema’s en bent in staat deze voor jongeren relevant te maken.

▸ Je hebt rijke ervaring in het maken van online video content voor een jongere doelgroep (pre).

▸ Je kunt op een heldere en creatieve manier informatie overbrengen.

▸ Je beschikt over relevante (journalistieke) ervaring waardoor jouw werk inhoudelijk tot in de details klopt.

▸ Een goede dosis aan energie en zin in een uitdaging.

Wat wij jou bieden

▸ Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 15 september 2024 tot 15 december 2024. Met de mogelijkheid op verlenging indien de samenwerking bevalt. Indien mogelijk start je eerder.

▸ De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3.988,60 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel.

Binnen die cao valt onder andere:

▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Peggy Schleeper, eindredacteur YouTube HOT via peggy.schleeper@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 5 september via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 9 september.